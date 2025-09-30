جينجر تشابمان: ترامب يسعى إلى إحلال السلام.. والتزام نتنياهو بأي خطة أمريكية أمر صعب للغاية

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إحلال السلام كجزء من حملته الانتخابية، مدفوعًا برغبته في الترشح لجائزة نوبل للسلام وإظهار نجاحه في جلب الرخاء للأمريكيين، غير أن محاولاته لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.

وأضافت تشابمان، في تصريحات للإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب منح نتنياهو نفوذًا واسعًا على السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما جعل الأخير يتصرف بصورة مستقلة، حتى وإن كانت مواقفه علنًا تتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي.

وتابعت، أنّ نتنياهو لا يزال يصر على استهداف قيادات حركة حماس أينما وُجدوا، بل ويهدد بتنفيذ عمليات في دول أخرى مثل مصر، وهو ما يعكس تمسكه بمشروع "إسرائيل الكبرى".

وشددت تشابمان على أن التزام نتنياهو بأي خطة أمريكية سيكون أمرًا في غاية الصعوبة، لاسيما أن التجارب السابقة أثبتت أنه يوافق على خطط ترامب شفهيًا، لكنه يتراجع فعليًا عند التطبيق على أرض الواقع، الأمر الذي يضعف فرص التوصل إلى اتفاق حقيقي لإنهاء الصراع.