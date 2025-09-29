وزير السياحة والآثار: الأهرامات مكان أثري بالأساس.. زيارته يجب أن تكون بما يحفظ له قيمته

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الأهرامات مكان أثري بالأساس، مشيرا إلى أن زيارته يجب أن تكون بما يحفظ له قيمته، لأنه لن يتم رصف طرق في الهرم مرة أخرى.

وقال شريف فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء في عمل تخطيط عام شامل للمنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة الأثرية، بهدف تطويرها بالكامل.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن هناك مقترحات مطروحة لإشراك الأهالي بمنطقة نزلة السمان والخيالة في التطوير عبر كيانات استثمارية تضمن لهم الاستفادة بشكل منظم ولائق.