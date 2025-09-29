وزير السياحة: التجهيزات والاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير انتهت بنسبة 99%

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن التجهيزات والاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير قد انتهت بنسبة 99%، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المتحف لمدة 15 يوماً قبل الافتتاح الرسمي لوضع اللمسات النهائية.

وقال شريف فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه سيكون حفلاً "مبهراً" يليق بقيمة الحدث، وسيتركز على استقبال ضيوف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه "الراعي الرئيسي" للحفل.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير و غير مسبوق بالمتحف المصري الكبير ويتابع تطوراته بشكل مفصل، مؤكدا أنه لديه حرص دائم على أن ينتهي العمل في أسرع وقت وبأفضل صورة.