بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت أنه الأقوى في إفريقيا والقمة قدمت صورة مشرفة للكرة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير السياحة: التجهيزات والاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير انتهت بنسبة 99%

محمود محسن

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن التجهيزات والاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير قد انتهت بنسبة 99%، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المتحف لمدة 15 يوماً قبل الافتتاح الرسمي لوضع اللمسات النهائية.

وقال شريف فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه سيكون حفلاً "مبهراً" يليق بقيمة الحدث، وسيتركز على استقبال ضيوف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه "الراعي الرئيسي" للحفل.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير و غير مسبوق بالمتحف المصري الكبير ويتابع تطوراته بشكل مفصل، مؤكدا أنه لديه حرص دائم على أن ينتهي العمل في أسرع وقت وبأفضل صورة.

وزير السياحة والآثار شريف فتحي المتحف المصري الكبير الافتتاح الرسمي الرئيس عبد الفتاح السيسي

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

بالصور

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

