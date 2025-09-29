قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
أخبار البلد

وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المتحف القومي للحضارة المصرية في فعاليات منتدى رقمنه التراث الثقافي 2025، الذي استضافته مدينة شيآن الصينية تحت شعار “ربط التاريخ بالرقمنة وبناء الحضارة بالذكاء"، وذلك بمشاركة أكثر من 800 شخصية يمثلون أكثر من 50 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى تسع منظمات دولية من بينها منظمة اليونسكو، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمجلسان الدوليان للمتاحف والمعالم والمواقع.

وقد مثّل هيئة المتحف في المنتدى وفد برئاسة الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعضوية كل من الدكتورة نشوى جابر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأثرية، والمهندس محمد عزام مدير مركز المعلومات بالمتحف.

وخلال المنتدى تم مناقشة أربعة محاور رئيسية هي: الحفظ والإرث، التكنولوجيا والابتكار، الصناعة والتمكين، والانفتاح والحوكمة التعاونية، كما شهد عرض نحو 100 مشروع رقمنه من عدة دول من بينها الصين وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا، استعرضت أحدث التطبيقات الرقمية في مجال حفظ وصون التراث الثقافي.

وفي كلمته خلال الجلسة الرئيسية ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، أعرب الدكتور الطيب عباس عن تقديره لاستضافة الصين لهذا الحدث الدولي البارز، مؤكدًا أن الرقمنة تمثل أداة استراتيجية للحفاظ على التراث الثقافي وصونه عبر التوثيق وإعادة إحياء المواقع الأثرية وإتاحة المعرفة للأجيال الجديدة.

كما أشار إلى نجاح التعاون المصري الصيني في تنفيذ عدد من المشروعات باستخدام تقنيات رقمية متقدمة، مضيفًا أن المتحف القومي للحضارة المصرية يسعى لأن يكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال رقمنة التراث ومختبرًا للتعاون الدولي في التكنولوجيا الثقافية، عبر تطوير بنيته التحتية الرقمية وتعزيز دوره في حماية الذاكرة المشتركة للحضارة الإنسانية.

وعلى هامش المشاركة، عقد الوفد المصري عدة لقاءات مع مؤسسات ثقافية صينية متخصصة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لحفظ وتوثيق التراث وتعزيز تجربة الزائرين. كما التقى الوفد بمدير المتحف الوطني الصيني للفنون والحرف في بكين، حيث تم بحث آفاق التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعميق الشراكة الثقافية بين مصر والصين وتبادل التجارب الرائدة في تطوير العمل المتحفي.

ويؤكد المنتدى أهمية تعزيز القدرات الدولية في مجال حفظ التراث الثقافي عبر التقنيات الرقمية، بما يوفر منصة لتبادل الخبرات والتجارب العالمية، ويضمن صون التراث الإنساني واستدامته للأجيال القادمة.

وزارة السياحة وزير السياحة وزارة السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة

