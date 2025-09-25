وزير السياحة والآثار يفتتح جناح مصر في معرض موناكو الدولي لليخوت

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في معرض موناكو الدولي لليخوت Monaco Yacht Show والمقام في إمارة موناكو بفرنسا خلال الفترة من 24 وحتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور السفير عمرو الرشيدي قنصل مصر العام في مرسيليا.

ويُعد هذا المعرض، الذي تشارك فيه الوزارة رسميًا لأول مرة، الحدث الأبرز عالميًا في مجال صناعة اليخوت، ويجمع كبرى الشركات والجهات الفاعلة في هذه الصناعة على مستوى العالم.

وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية المشاركة المصرية، مشيرًا إلى أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية على تعظيم الاستفادة من منتج سياحة اليخوت والعمل على تطويره والترويج له.

وأضاف إن مصر بما تمتلكه من مقومات طبيعية ومواقع ساحلية فريدة، وبما تقدمه من خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة، قادرة على أن تكون من أهم المقاصد العالمية لسياحة اليخوت. لافتاً إلى أننا نحرص من خلال هذه المشاركة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات وحركة السياحة لهذا المنتج السياحي الواعد.

وعقب الافتتاح، قام السيد وزير بجولة تفقدية في الميناء رافقه خلالها قنصل مصر العام في مرسيليا، حيث زار عددًا من اليخوت، من بينها أكبر يختين تابعين لشركتي Sun Reef وLagoon، اللتين تقومان بتسيير يخوت إلى مصر، حيث استمع الوزير إلى عرض تفصيلي من المديرين التنفيذيين لهاتين الشركتين حول حجم أنشطة هذه الشركات عالميًا وفي السوق المصرية، فضلًا عن خططها المستقبلية لتعزيز الحركة السياحية وزيادة رحلات اليخوت إلى المقاصد المصرية، بحضور السيد عمرو أبو السعود ممثل مارينا مراسي وشركة المنتزه للمراين والوكيل الحصري لشركة “لاجون” في مصر، والسيد محمد جمال، وكيل عدد من كبريات اليخوت الأجنبية الزائرة لمصر.

وتشارك وزارة السياحة والآثار في معرض موناكو الدولي لليخوت بجناح متميز تبلغ مساحته 48 متر مربع، صُمم ليعكس الهوية السياحية المصرية المتنوعة ويبرز المقومات والإمكانات التي تجعل من مصر وجهة مثالية لسياحة اليخوت.

وشهد الافتتاح والجولة مشاركة كل من رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والدكتور محمد عطا الشربيني عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد مدحت عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

