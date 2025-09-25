قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يفتتح جناح مصر في معرض موناكو الدولي لليخوت

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في معرض موناكو الدولي لليخوت Monaco Yacht Show والمقام في إمارة موناكو بفرنسا خلال الفترة من 24 وحتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور السفير عمرو الرشيدي قنصل مصر العام في مرسيليا.

ويُعد هذا المعرض، الذي تشارك فيه الوزارة رسميًا لأول مرة، الحدث الأبرز عالميًا في مجال صناعة اليخوت، ويجمع كبرى الشركات والجهات الفاعلة في هذه الصناعة على مستوى العالم.

وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية المشاركة المصرية، مشيرًا إلى أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية على تعظيم الاستفادة من منتج سياحة اليخوت والعمل على تطويره والترويج له.

وأضاف إن مصر بما تمتلكه من مقومات طبيعية ومواقع ساحلية فريدة، وبما تقدمه من خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة، قادرة على أن تكون من أهم المقاصد العالمية لسياحة اليخوت. لافتاً إلى أننا نحرص من خلال هذه المشاركة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات وحركة السياحة لهذا المنتج السياحي الواعد.

وعقب الافتتاح، قام السيد وزير  بجولة تفقدية في الميناء رافقه خلالها قنصل مصر العام في مرسيليا، حيث زار عددًا من اليخوت، من بينها أكبر يختين تابعين لشركتي Sun Reef وLagoon، اللتين تقومان بتسيير يخوت إلى مصر، حيث استمع الوزير إلى عرض تفصيلي من المديرين التنفيذيين لهاتين الشركتين حول حجم أنشطة هذه الشركات عالميًا وفي السوق المصرية، فضلًا عن خططها المستقبلية لتعزيز الحركة السياحية وزيادة رحلات اليخوت إلى المقاصد المصرية، بحضور السيد عمرو أبو السعود ممثل مارينا مراسي وشركة المنتزه للمراين والوكيل الحصري لشركة “لاجون” في مصر، والسيد محمد جمال، وكيل عدد من كبريات اليخوت الأجنبية الزائرة لمصر.

وتشارك وزارة السياحة والآثار في معرض موناكو الدولي لليخوت بجناح متميز تبلغ مساحته 48 متر مربع، صُمم ليعكس الهوية السياحية المصرية المتنوعة ويبرز المقومات والإمكانات التي تجعل من مصر وجهة مثالية لسياحة اليخوت.

وشهد الافتتاح والجولة مشاركة كل من رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والدكتور محمد عطا الشربيني عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد مدحت عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

السياحة والآثار وزير السياحة والآثار معرض موناكو الدولي لليخوت Monaco مصر

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

حريق - أرشيفية

بدون إصابات .. إخماد حريق في شقة سكنية في الساحل

المتهمون

وفاة شخص فى مشاجرة بالأميرية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

