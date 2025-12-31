قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم التراجع.. اليورو يقترب من تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2017

اليورو
اليورو
أ ش أ

تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم /الأربعاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ أسبوع، لكنه يظل متجها لتسجيل أفضل مكاسب سنوية له منذ عام 2017، مع استمرار الزخم الإيجابي للعملة الأوروبية على مدار العام.


وانخفض سعر اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1733 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى للجلسة عند 1.1749 دولار، فيما أنهى التعاملات أمس منخفضا بنسبة 0.2%.


وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوع عند 98.33 نقطة، مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، الذي أظهر انقساما بين الأعضاء حول خفض أسعار الفائدة.


وأظهر المحضر اعتماد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد نقاش مطول، مع معارضة ثلاثة أعضاء، فيما توقعت اللجنة خفضاً إضافياً واحداً فقط خلال عام 2026، في إشارة إلى نهج حذر للفيدرالي خلال العام المقبل.


وأدى قرار الفيدرالي الأخير إلى تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة إلى 160 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2022، ما ساعد في دعم جاذبية اليورو في الأسواق العالمية.


وعلى مدار عام 2025، ارتفع اليورو بأكثر من 13% مقابل الدولار الأمريكي، متجها لتحقيق ثاني مكسب سنوي له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكبر مكسب منذ عام 2017. 


ويعزى هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها مرونة الاقتصاد الأوروبي، الذي سجل نموًا أفضل من المتوقع، خاصة مع انتعاش الأنشطة الصناعية والتجارية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.


كما ساهمت السياسة النقدية المتشددة نسبيا للبنك المركزي الأوروبي في دعم جاذبية اليورو كعملة مستقرة، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والسياسات المالية والتجارية المتقلبة، ما منح العملة الأوروبية دفعة إضافية خلال العام.


ويتطلع المستثمرون إلى صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأوروبية حول التضخم والبطالة والأجور في الفترة المقبلة، لتقييم توجهات البنك المركزي الأوروبي وتأثيرها على أسعار الصرف، مع مراقبة الفجوة بين أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية التي قد تؤثر على حركة اليورو في الأسواق العالمية.
 

تراجع اليورو الدولار الأمريكي تداولات اليوم استمرار الزخم الإيجابي للعملة الأوروبية ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خفض أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

ترشيحاتنا

أرشيفية

إصابة 109 عمّال في تصادم قطارين داخل نفق شمال الهند

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يطالب بإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

صورة أرشيفية

لبنان ينتظر تسويات سياسية وضمان الأمن والاستقرار في عام 2026

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد