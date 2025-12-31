رغم التراجع.. اليورو يقترب من تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2017

تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم /الأربعاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ أسبوع، لكنه يظل متجها لتسجيل أفضل مكاسب سنوية له منذ عام 2017، مع استمرار الزخم الإيجابي للعملة الأوروبية على مدار العام.



وانخفض سعر اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1733 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى للجلسة عند 1.1749 دولار، فيما أنهى التعاملات أمس منخفضا بنسبة 0.2%.



وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوع عند 98.33 نقطة، مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، الذي أظهر انقساما بين الأعضاء حول خفض أسعار الفائدة.



وأظهر المحضر اعتماد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد نقاش مطول، مع معارضة ثلاثة أعضاء، فيما توقعت اللجنة خفضاً إضافياً واحداً فقط خلال عام 2026، في إشارة إلى نهج حذر للفيدرالي خلال العام المقبل.



وأدى قرار الفيدرالي الأخير إلى تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة إلى 160 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2022، ما ساعد في دعم جاذبية اليورو في الأسواق العالمية.



وعلى مدار عام 2025، ارتفع اليورو بأكثر من 13% مقابل الدولار الأمريكي، متجها لتحقيق ثاني مكسب سنوي له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكبر مكسب منذ عام 2017.



ويعزى هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها مرونة الاقتصاد الأوروبي، الذي سجل نموًا أفضل من المتوقع، خاصة مع انتعاش الأنشطة الصناعية والتجارية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.



كما ساهمت السياسة النقدية المتشددة نسبيا للبنك المركزي الأوروبي في دعم جاذبية اليورو كعملة مستقرة، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والسياسات المالية والتجارية المتقلبة، ما منح العملة الأوروبية دفعة إضافية خلال العام.



ويتطلع المستثمرون إلى صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأوروبية حول التضخم والبطالة والأجور في الفترة المقبلة، لتقييم توجهات البنك المركزي الأوروبي وتأثيرها على أسعار الصرف، مع مراقبة الفجوة بين أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية التي قد تؤثر على حركة اليورو في الأسواق العالمية.

