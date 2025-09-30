قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. سلام أم استسلام؟
موقف تسليم الكتب ووجبات التغذية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
برلماني: خطة ترامب محاولة وصاية جديدة على غزة.. ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم
28 حملة تفتيش في أسبوع واحد.. صندوق مكافحة الإدمان يرصد سائقًا يتعاطى الحشيش
وكيل إقتصادية النواب يضع خطة لإنقاذ التعليم بلا أعباء.. 6 حلول للقضاء على عجز المعلمين
عبد الرازق: مجلس الشيوخ ينعقد الخميس بتشكيله الحالي في مقره بالقصر العيني
التخطيط: الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 بنسبة 5%
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
أخبار العالم

نقل طاقم سفينة هولندية إلى جيبوتي بعد تعرضها لهجوم قبالة عدن

سفينة - أرشيفي
سفينة - أرشيفي
محمود نوفل

أعلن ‏الاتحاد الأوروبي نقل طاقم السفينة مينيرفاغراخت إلى جيبوتي بعد تعرضها لهجوم قبالة عدن.

وفي وقت سابق ؛ جنحت سفينة الشحن الهولندية التي تعرضت لهجوم على بُعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء عدن، جنوب اليمن، و ذلك بحسب ما أكدته مصادر بحرية أوروبية.

وقالت مهمة "أسبيدس" الأوروبية في سلسلة تغريدات على حسابها في منصة "إكس"، مساء الاثنين، إن "سفينة الشحن التجاري (MV MINERVAGRACHT)، التي اشتعلت النيران فيها عقب تعرضها للهجوم في خليج عدن، انجرفت وتسير في عرض البحر بعد فقدان طاقمها السيطرة عليها".

وأضافت أن سفينة البضائع العامة التي تحمل علم هولندا لم تطلب الحماية من القوة البحرية الأوروبية المتواجدة في المنطقة.

وأشارت "أسبيدس" إلى أنها تجري في الوقت الراهن، بالتنسيق مع السلطات الأوروبية والإقليمية، تقييماً مستمراً للوضع، مضيفةً: "نحن على أهبة الاستعداد لتسهيل أي إجراءات بشأن السفينة وطاقمها".

وجددت القوة البحرية الأوروبية التزامها "بحماية الحياة البشرية في البحر والمساهمة في حرية الملاحة في أعالي البحار".

كانت التقارير الأولية قد أشارت إلى احتمال إصابة اثنين من أفراد طاقم السفينة التي تبلغ حمولتها 12200 طن، "إلا أن التحديثات الأخيرة لم تتحدث عن أي إصابات أو وفيات"، بحسب المهمة البحرية الأوروبية.

الإتحاد الاوربي سفينة شحن هولندية جيبوتي خليج عدن هولندا

