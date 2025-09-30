انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن

انجرفت سفينة الشحن الهولندية التي تعرضت لهجوم على بُعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء عدن، جنوب اليمن، و ذلك بحسب ما أكدته مصادر بحرية أوروبية.

وقالت مهمة "أسبيدس" الأوروبية في سلسلة تغريدات على حسابها في منصة "إكس"، مساء الاثنين، إن "سفينة الشحن التجاري (MV MINERVAGRACHT)، التي اشتعلت النيران فيها عقب تعرضها للهجوم في خليج عدن، انجرفت وتسير في عرض البحر بعد فقدان طاقمها السيطرة عليها".

وأضافت أن سفينة البضائع العامة التي تحمل علم هولندا لم تطلب الحماية من القوة البحرية الأوروبية المتواجدة في المنطقة.

وأشارت "أسبيدس" إلى أنها تجري في الوقت الراهن، بالتنسيق مع السلطات الأوروبية والإقليمية، تقييماً مستمراً للوضع، مضيفةً: "نحن على أهبة الاستعداد لتسهيل أي إجراءات بشأن السفينة وطاقمها".

وجددت القوة البحرية الأوروبية التزامها "بحماية الحياة البشرية في البحر والمساهمة في حرية الملاحة في أعالي البحار".

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى احتمال إصابة اثنين من أفراد طاقم السفينة التي تبلغ حمولتها 12200 طن، "إلا أن التحديثات الأخيرة لم تتحدث عن أي إصابات أو وفيات"، بحسب المهمة البحرية الأوروبية.