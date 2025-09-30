قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن
بعد الانخفاض الأخير.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
في الشدة تظهر معادن الرجال.. محمد هاني يوجّه رسالة لـ لاعبي الأهلي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025
بالقانون .. حظر تداول السلع والمنتجات المتضمنة عبارات تمييزية بالأسواق
زيارة بن زايد للقاهرة.. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية على المستويين السياسي والاقتصادي
بولندا وألمانيا وفرنسا تدعو الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية
مش مذاكر الأهلي.. وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد خسارة القمة
أخبار العالم

انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن

السفينة الهولندية
السفينة الهولندية
هاجر رزق

انجرفت سفينة الشحن الهولندية التي تعرضت لهجوم على بُعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء عدن، جنوب اليمن، و ذلك بحسب ما أكدته مصادر بحرية أوروبية.

وقالت مهمة "أسبيدس" الأوروبية في سلسلة تغريدات على حسابها في منصة "إكس"، مساء الاثنين، إن "سفينة الشحن التجاري (MV MINERVAGRACHT)، التي اشتعلت النيران فيها عقب تعرضها للهجوم في خليج عدن، انجرفت وتسير في عرض البحر بعد فقدان طاقمها السيطرة عليها".

وأضافت أن سفينة البضائع العامة التي تحمل علم هولندا لم تطلب الحماية من القوة البحرية الأوروبية المتواجدة في المنطقة.

وأشارت "أسبيدس" إلى أنها تجري في الوقت الراهن، بالتنسيق مع السلطات الأوروبية والإقليمية، تقييماً مستمراً للوضع، مضيفةً: "نحن على أهبة الاستعداد لتسهيل أي إجراءات بشأن السفينة وطاقمها".

وجددت القوة البحرية الأوروبية التزامها "بحماية الحياة البشرية في البحر والمساهمة في حرية الملاحة في أعالي البحار".

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى احتمال إصابة اثنين من أفراد طاقم السفينة التي تبلغ حمولتها 12200 طن، "إلا أن التحديثات الأخيرة لم تتحدث عن أي إصابات أو وفيات"، بحسب المهمة البحرية الأوروبية.

سفينة الشحن اليمن أسبيدس النيران خليج عدن

