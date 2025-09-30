بولندا وألمانيا وفرنسا تدعو الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية

دعت دول مثلث فايمار بولندا وألمانيا وفرنسا، سلطات الاحتلال إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك مخطط البناء في المنطقة /E1/، الذي يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في بيان مشترك خلال اجتماع بين رادوسلاف سيكورسكي وزير خارجية بولندا، ويوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، وجان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، اليوم، في وارسو.

وأعرب الوزراء، في البيان، عن قلقهم البالغ حيال الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدين على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين دون قيد أو شرط، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا معوقات إلى جميع أنحاء غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات المعنية.

وأكد البيان ضرورة الوقف الفوري لعمليات الاحتلال العسكرية في مدينة غزة، مشددا على أن هذه العمليات تؤدي إلى نزوح جماعي للسكان المدنيين، وخسائر في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية.

وأشار إلى التزام الدول الثلاث بالمسار القائم على حل الدولتين، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في "إعلان نيويورك".