قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشفيات غزة تستقبل 30 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين
محمود نوفل

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 30 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 12 من طالبي المساعدات وسط القطاع.

وفي سياق أخر ؛ أعلن البيت الأبيض تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد بشأن غزة، مؤكداً أن الخطة ستُنفذ تدريجياً حتى في حال تأخرت حركة حماس أو رفضت العرض، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وتوصف بأنها "خالية من الإرهاب".

وتتضمن الخطة توفير ممر آمن لعناصر حماس الراغبين في مغادرة القطاع إلى دول أخرى، إلى جانب تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة بدعم من شركاء عرب ودوليين للانتشار الفوري في غزة.

كما نص المقترح على أن تنتقل إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية بعد استكمال برنامج إصلاح محدد، مع إنشاء هيئة دولية جديدة لمراقبة عمل لجنة إدارة غزة يشارك فيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وبحسب الخطة، ستبقى خطوط القتال مجمّدة لحين انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي وكامل من القطاع، على أن يتم الإفراج عن جميع الرهائن خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل موافقتها على الاتفاق.

وأكد البيت الأبيض أن الحرب ستتوقف فور قبول الطرفين بالصفقة، لتبدأ بعدها مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين تهدف إلى فتح أفق سياسي جديد للتعايش، مع ضمان أن تكون غزة "منطقة خالية من الإرهاب" لا تمثل تهديداً لجيرانها.

غزة مستشفيات غزة جيش الاحتلال خطة ترامب بشأن غزة البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

ترشيحاتنا

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

بالصور

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

بقشر السمك.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بجمالها

بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد