رئيس المعارضة الإسرائيلي يعلن دعمه لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد اليوم /الثلاثاء/، عن دعمه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات الـ 21 بندا الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.

واعتبر لابيد - في بيان له نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية - أن هذه الخطة "تشكل الأساس الصحيح لاتفاق تبادل الأسرى وإنهاء الحرب".

من جانبه، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على مبادرة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "فرصة تاريخية ضائعة".

وقال سموتريتش - وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - "هذه الخطة تعني إدارة الظهر لكل الدروس المستخلصة من السابع من أكتوبر، وبرأيي ستنتهي بالدموع، سيُجبر أبناؤنا على القتال مجددًا في غزة، هذا هو ما عرّفه آينشتاين بالجنون التام: أن نكرر نفس الفعل مرارًا وتكرارًا ونتوقع نتيجة مختلفة".

وكان البيت الأبيض قد نشر الليلة الماضية، خطة الرئيس الأمريكي لقطاع غزة، والتي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فورا، في حال موافقة طرفي النزاع عليها.

وتتألف الخطة من عشرين نقطة وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتنص على أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوما من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، دون أي دور لحركة حماس.