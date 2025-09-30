قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أردوغان يشيد بترامب بعد موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار

ترامب و أردوغان
ترامب و أردوغان
محمد على

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الثلاثاء، بجهود وقيادة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد أن حصل الرئيس  الأمريكي على دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح السلام الذي ترعاه الولايات المتحدة.

بعد محادثات بين ترامب ونتنياهو في واشنطن، أصدر البيت الأبيض خطة من 20 نقطة من شأنها أن تشهد وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وتبادلًا للرهائن الذين تحتجزهم حماس بالسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، وانسحابًا إسرائيليًا على مراحل من غزة، ونزع سلاح حماس، وحكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

ولم تعلن حماس عما إذا كانت ستقبل الصفقة.

وقال أردوغان، الذي التقى ترامب في البيت الأبيض لأول مرة منذ ست سنوات الأسبوع الماضي: "أشيد بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادته الرامية إلى وقف إراقة الدماء في غزة وتحقيق وقف إطلاق النار".

وأضاف أن تركيا ستواصل المساهمة في العملية "بهدف إقامة سلام عادل ودائم مقبول من جميع الأطراف".

وكانت تركيا من أشد منتقدي الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ عامين على غزة، والذي وصفته بأنه "إبادة جماعية".

 وقد أوقفت تركيا جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، وحثت على اتخاذ إجراء دولي ضد نتنياهو وحكومته، ودعت مرارًا وتكرارًا إلى حل الدولتين.

وصرح مصدر في وزارة الخارجية التركية في وقت متأخر من أمس، الاثنين، بأن وزير الخارجية هاكان فيدان ناقش اقتراح ترامب مع نظرائه من المملكة العربية السعودية وقطر والأردن في مكالمة هاتفية.

