قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: خطة ترامب أفضل فرصة لإنهاء حرب غزة
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة شمّا بالمنوفية.. ويستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية
الرئيس اللبناني يعرب عن آماله بأن تلقى خطة ترامب موافقة المعنيين بأسرع وقت ممكن
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية بقرية شمّا بالمنوفية
الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر
الرئيس السيسي يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير مالية الاحتلال: خطة سلام ترامب فشل دبلوماسي مدو
التعليم: منح درجات حافز التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على البطولات
المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر.. والبيض دون تغييرات
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقـ.تل زعيم العصابة.. الداخلية تداهم جزيرة نيلية وتضبط أخطر عصابات المخدرات

مقتل زعيم العصابة.. الداخلية تداهم جزيرة نيليه وتضبط أخطر عصابات المخدرات
مقتل زعيم العصابة.. الداخلية تداهم جزيرة نيليه وتضبط أخطر عصابات المخدرات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكبر عصابة لجلب وترويج المواد المخدرة بالبحيرة ومصرع زعيمها و6 من عناصرها والقبض على باقى العناصر عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام بؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل، واتجار مخدرات، وأسلحة نارية، وسرقة بالإكراه"، بجلب كميات من المواد المخدرة للاتجار بها مُتخذين من إحدى الجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل الكائنة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى واستخدامهم مراكب لتسهيل حركة تنقلاتهم مستغلين تضاريسها للهروب من الملاحقة الأمنية وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم وحماية نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن رصد تحركاتهم وتحديد مكان تواجدهم، وباستهدافهم تم تبادل إطلاق النيران، وقد أسفر التعامل عن مصرع زعيم البؤرة و6 من عناصرها وضبط باقى العناصر.

وعُثر بحوزتهم على “60 كيلو جراما من مخدر الحشيش – 2 كيلوجرام من مخدر الهيروين – 16 قطعة سلاح نارى وكميات من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة”، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة قوات الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

ترشيحاتنا

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

بالصور

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد