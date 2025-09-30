مقـ.تل زعيم العصابة.. الداخلية تداهم جزيرة نيلية وتضبط أخطر عصابات المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكبر عصابة لجلب وترويج المواد المخدرة بالبحيرة ومصرع زعيمها و6 من عناصرها والقبض على باقى العناصر عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام بؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل، واتجار مخدرات، وأسلحة نارية، وسرقة بالإكراه"، بجلب كميات من المواد المخدرة للاتجار بها مُتخذين من إحدى الجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل الكائنة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى واستخدامهم مراكب لتسهيل حركة تنقلاتهم مستغلين تضاريسها للهروب من الملاحقة الأمنية وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم وحماية نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن رصد تحركاتهم وتحديد مكان تواجدهم، وباستهدافهم تم تبادل إطلاق النيران، وقد أسفر التعامل عن مصرع زعيم البؤرة و6 من عناصرها وضبط باقى العناصر.

وعُثر بحوزتهم على “60 كيلو جراما من مخدر الحشيش – 2 كيلوجرام من مخدر الهيروين – 16 قطعة سلاح نارى وكميات من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة”، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.