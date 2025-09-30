قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
منعا للرذيلة.. طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أفغانستان
بسكويت مدعم.. شاهد توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مدارس الزاوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة شمّا بالمنوفية.. ويستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز طب الأسرة بقرية شمّا والقوافل الطبية بأشمون بمحافظة المنوفية. 

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من الدكتورة/ رشا خضر مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية، موضحة أن المركز ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، ويبلغ مساحته الكلية حوالي 2500 متر مربع، ويتكون من عدد 3 طوابق بأجمالي عدد غرف يصل إلى 45 غرفة.

كما أشارت مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية إلى الخدمات الطبية المقدمة داخل المركز والتي تضم 17 خدمة متنوعة عبر عيادات المبادرات الرئاسية، وعيادات طب الأسرة، وعيادات النساء ومتابعة الحمل، إلى جانب تخصصات أخرى مثل الأسنان، الأطفال، السمنة، الطوارئ، العلاج الطبيعي، والصيدلية، موضحة أن هذه الخدمات الطبية المتميزة تخدم أكثر من 36 ألف مواطن.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع مجموعة من المرضى الذين يترددون على المركز، مستفسرًا عن مستوى الجودة في الخدمات المقدمة ومدى استفادتهم من المبادرات الرئاسية. وعبّر المرضى عن رضائهم وتقديرهم لما يقدمه المركز من خدمات متميزة، كما تفقد رئيس الوزراء عيادة المُبادرات الرئاسية، واستمع إلى شرح مفصل عن الإجراءات المتبعة وآليات تنفيذها لضمان تحقيق أقصى استفادة للمرضى.

واستمع رئيس الوزراء الي طلبات بعض المرضي بإضافة تخصصات جديدة إلى المركز، كما استفسر من مسئولي صيدلية المركز عن مدى توافر الادوية المختلفة خاصة ادوية الضغط والسكر والامراض المستوطنة وألبان الأطفال.

وبعد الانتهاء من جولته في مركز طب شمّا، قام رئيس الوزراء بتفقد قافلة المبادرات الصحية متعددة التخصصات، واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح الدكتورة/ الشيماء نجدي، منسق القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية، والتي أوضحت أن القافلة تضمنت 6 عيادات متنقلة، شملت تخصصات الباطنة والنساء والجراحة والأسنان بالإضافة إلى الصيدلية ووحدة الأشعة.

وأضافت: أنه تم تنظيم مجموعة من القوافل العلاجية في قرية شمّا التابعة لمركز أشمون تحت إشراف إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة، وذلك على مدار يومي 13 و14 سبتمبر، حيث استفاد من الخدمات العلاجية المقدمة خلال تلك الفترة حوالي 2140 مواطنًا.

وفي ختام جولته التفقدية، اشاد رئيس الوزراء بجميع الفرق الطبية وكافة المشاركين في هذا الجهد المتميز لخدمة المرضى والمواطنين داخل المحافظة، مؤكدًا أن هذا العمل يسهم بشكل كبير في توفير خدمات طبية عالية الجودة لتخفيف الأعباء عن المواطنين على مستوى الجمهورية.

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوزراء

