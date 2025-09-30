قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع

كتب محمود مطاوع

في إطار جولته اليوم بمحافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا التابعة لمركز أشمون.

وأكد رئيس الوزراء أن نموذج هذه المكتبات يسهم في تنفيذ خطط الدولة لبناء الإنسان معرفيًا، فهى تعكس فكرة العدالة الثقافية بوصول الثقافة إلى كل القرى والمناطق البعيدة، وتعزز في الوقت نفسه قيم الانتماء والولاء، وتفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع خارج حدود المدرسة أو البيئة التقليدية.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح من الدكتورة/ أميرة الصاوي، اخصائي اعلام وصحافة بمكتب شئون النواب بديوان عام محافظة المنوفية، أوضحت خلاله أن المكتبة المتنقلة بالمنوفية تمثل مشروعاً ثقافياً رائداً يتبع مشروع مكتبات مصر العامة بالمنوفية تضم حوالي 600 كتاب باللغة العربية وبعض اللغات الأخرى في موضوعات مختلفة، وتستهدف القرى البعيدة التي لا يوجد بها مكتبات أو مواقع ثقافية، لافتةً إلى أن المكتبة مجهزة بشكل خاص وفق أحدث الأساليب والنظم الثقافية.

وأشارت الدكتورة/ أميرة الصاوي، خلال شرحها، إلى أن المكتبة المتنقلة تتحرك وفقاً لبرنامج شهري منتظم وتجوب قرى المحافظة بشكل دوري، لتقدم لأبناء الريف خدمات ثقافية وفنية متنوعة موجهة بالأساس إلى الأطفال حتى سن الخامسة عشرة، مُشيرةً إلى أنها تحتوي على مصادر معلومات وكتب تناسب هذه الفئة العمرية وتتيح ورش قراءة حرة ومناقشات ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى خدمات الاستعارة الخارجية لأعضاء مكتبات مصر العامة.

وأضافت أن أنشطة المكتبة لا تقتصر على القراءة فقط، بل تمتد أيضاً لتقديم خدمات فنية متعددة مثل ورش الرسم والتلوين والتشكيل بالصلصال والطباعة على الورق وغيرها من الخدمات، التي تستهدف اكتشاف المواهب ورعايتها، مُضيفةً أن المكتبة مُزودة بشاشة عرض داخلية لعرض أفلام وثائقية تناسب الفئة المستهدفة وخدمة إنترنت ووحدة صوت وتجهيزات مختلفة من كراسي ومناضد للاطلاع، بالإضافة إلى خدمة الـ GPS لضمان سهولة الحركة والتنقل.
 

