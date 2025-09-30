شوبير يكشف عن كواليس أزمة فيريرا وشيكو بانزا قبل مباراة القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس أزمة جديدة حدثت بين يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك واللاعب شيكو بانزا قبل لقاء القمة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية :"في نادي الزمالك حصل مشكلة جديدة بين شيكو بانزا ويانيك فيريرا وأنا بحب المدرب المنظبط والراجل مش عاجبه طريقة تدريب شيكوبانزا".

وأضاف شوبير: "هل ما يقوم به شيكو بانزا له علاقة بالمستحقات أم لأ؟، لازم نربطها يا جماعة كويس لأنه حصل مشادة بين المدرب واللاعب وعلى إثرها قرر فيريرا يشيل شيكو بانزا من التشكيل تماما أمام الأهلي".

وختم شوبير: "أنا بحب الانضباط واللوائح يتم تطبيقها لكن أيه اللي بيحصل ده عايزين نعرف وده كلام لازم يتظبط داخل نادي الزمالك".



ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز في مباراة القمة إلى 15 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.