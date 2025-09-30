قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا عن مستقبل يانيك فيريرا مع الزمالك

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن رحيل يانيك فيريرا عن تدريب نادي الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مع أم ضد رحيل يانيك فيريرا عن تدريب الزمالك".

وعلق يانيك فيريرا على هزيمة نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في مباراة القمة.

وقال يانيك فيريرا: “كنت أفكر في الدفع بـ الونش واللعب بـ 3 مدافعين.. واجهنا منافسًا قويًا ولديه أسلوب هجومي”.

وأكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق أن فوز الأهلي على الزمالك في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز بمثابة نجاح لمنظومة القلعة الحمراء بشكل كامل سواء مجلس إدارة أو جهاز فني ولاعبين أو جماهير.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان ، المُذاع على قناة هي: " الأهلي قدم مباراته الأفضل فنياً هذا الموسم واستحق الفوز والثلاث نقاط ".

وصرّح نجم الزمالك السابق أن نجاح تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء غير مرتبط بعودة الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفر يقيا  .

وقال أشرف: "  الزمالك في حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن بديل لعمر جابر ، فضلاً عن ضرورة التعاقد مع لاعب وسط وصانع ألعاب بديل لعبد الله السعيد ".

وأضاف: " عبد الحميد معالي لاعب جيد لكنه ضعيف بدنياً ويحتاج مزيد من الوقت لإثبات ذاته مع الفريق  ".

