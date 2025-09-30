قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: خطة ترامب أفضل فرصة لإنهاء حرب غزة
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة شمّا بالمنوفية.. ويستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية
الرئيس اللبناني يعرب عن آماله بأن تلقى خطة ترامب موافقة المعنيين بأسرع وقت ممكن
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية بقرية شمّا بالمنوفية
الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر
الرئيس السيسي يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير مالية الاحتلال: خطة سلام ترامب فشل دبلوماسي مدو
التعليم: منح درجات حافز التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على البطولات
المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر.. والبيض دون تغييرات
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز في القمة بعدما تم تجميدها في الفترة الماضية بسبب سوء النتائج وسيتم صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين ولكن لن يتم صرف أية مكافآت بعد الفوز على القمة إذ ترهن الإدارة العودة لصرف مكافآت عن الفوز بالمباريات بعد تصدر جدول الترتيب".

شهدت الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في واحدة من أكثر مباريات القمة إثارة هذا الموسم. ونجح الأهلي في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1، ليشعل المنافسة على صدارة جدول الترتيب ويغير ملامح المراكز الأولى بشكل ملحوظ.

تأثير الفوز على سباق الصدارة

 

رغم خسارته، احتفظ الزمالك بصدارة جدول الدوري برصيد 17 نقطة، مستفيدًا من نتائجه السابقة، لكن الفارق تقلص بشدة بعد اقتراب المنافسين منه.

الفوز منح الأهلي دفعة قوية ليصعد للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، متساويًا مع المصري البورسعيدي ووادي دجلة، ما يُنذر بصراع ثلاثي محتدم في الجولات المقبلة.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

وجاء ترتيب بطولة الدوري بعد فوز الأهلي بالقمة 131 على حساب الزمالك، على النحو التالي:

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري البورسعيدي 15 نقطة

3- الأهلي  15 نقطة

4- وادي دجلة 15 نقطة

5- بيراميدز 14 نقطة

6- إنبي 14 نقطة

7- سيراميكا كليوبترا 14 نقطة

8- بتروجت 14 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- البنك الأهلي 11 نقطة

12- سموحة 11 نقطة

13- حرس الحدود 11 نقطة

14- غزل المحلة 10 نقطة

15- الجونة 9 نقاط

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

19- المقاولون العرب 5 نقاط

20- الاتحاد السكندري 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط

بورش
هوندا بوكيمون
مونيكا بيلوتشي
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

