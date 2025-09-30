الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن مستحقات لاعبي النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز في القمة بعدما تم تجميدها في الفترة الماضية بسبب سوء النتائج وسيتم صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين ولكن لن يتم صرف أية مكافآت بعد الفوز على القمة إذ ترهن الإدارة العودة لصرف مكافآت عن الفوز بالمباريات بعد تصدر جدول الترتيب".

شهدت الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في واحدة من أكثر مباريات القمة إثارة هذا الموسم. ونجح الأهلي في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1، ليشعل المنافسة على صدارة جدول الترتيب ويغير ملامح المراكز الأولى بشكل ملحوظ.

تأثير الفوز على سباق الصدارة

رغم خسارته، احتفظ الزمالك بصدارة جدول الدوري برصيد 17 نقطة، مستفيدًا من نتائجه السابقة، لكن الفارق تقلص بشدة بعد اقتراب المنافسين منه.

الفوز منح الأهلي دفعة قوية ليصعد للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، متساويًا مع المصري البورسعيدي ووادي دجلة، ما يُنذر بصراع ثلاثي محتدم في الجولات المقبلة.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

وجاء ترتيب بطولة الدوري بعد فوز الأهلي بالقمة 131 على حساب الزمالك، على النحو التالي:

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري البورسعيدي 15 نقطة

3- الأهلي 15 نقطة

4- وادي دجلة 15 نقطة

5- بيراميدز 14 نقطة

6- إنبي 14 نقطة

7- سيراميكا كليوبترا 14 نقطة

8- بتروجت 14 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- البنك الأهلي 11 نقطة

12- سموحة 11 نقطة

13- حرس الحدود 11 نقطة

14- غزل المحلة 10 نقطة

15- الجونة 9 نقاط

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

19- المقاولون العرب 5 نقاط

20- الاتحاد السكندري 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط