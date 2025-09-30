أحمد حسن: الزمالك لم يحسم مصير فيريرا بعد الخسارة في مباراة القمة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن مصير البلجيكي يانيك فيريرا في قيادة تدريب نادي الزمالك عقب الخسارة في مباراة القمة أمام الأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الزمالك لم يتخذ أي قرار في مصير فيريرا عقب مباراة القمة".

وعلق يانيك فيريرا على هزيمة نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في مباراة القمة، قائلا: “كنت أفكر في الدفع بـ الونش واللعب بـ 3 مدافعين.. واجهنا منافسًا قويًا ولديه أسلوب هجومي”.

من جانبه أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق أن فوز الأهلي على الزمالك في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز بمثابة نجاح لمنظومة القلعة الحمراء بشكل كامل سواء مجلس إدارة أو جهاز فني ولاعبين أو جماهير.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان ، المُذاع على قناة هي: " الأهلي قدم مباراته الأفضل فنياً هذا الموسم واستحق الفوز والثلاث نقاط ".

وصرّح نجم الزمالك السابق بأن نجاح تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء غير مرتبطة بعودة الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفر يقيا .