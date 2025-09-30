قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: خطة ترامب أفضل فرصة لإنهاء حرب غزة
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة شمّا بالمنوفية.. ويستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية
الرئيس اللبناني يعرب عن آماله بأن تلقى خطة ترامب موافقة المعنيين بأسرع وقت ممكن
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية بقرية شمّا بالمنوفية
الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر
الرئيس السيسي يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير مالية الاحتلال: خطة سلام ترامب فشل دبلوماسي مدو
التعليم: منح درجات حافز التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على البطولات
المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر.. والبيض دون تغييرات
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن: الزمالك لم يحسم مصير فيريرا بعد الخسارة في مباراة القمة

ياتيك فيريرا
ياتيك فيريرا
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن مصير البلجيكي يانيك فيريرا في قيادة تدريب نادي الزمالك عقب الخسارة في مباراة القمة أمام الأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الزمالك لم يتخذ أي قرار في مصير فيريرا عقب مباراة القمة".

وعلق يانيك فيريرا على هزيمة نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في مباراة القمة، قائلا: “كنت أفكر في الدفع بـ الونش واللعب بـ 3 مدافعين.. واجهنا منافسًا قويًا ولديه أسلوب هجومي”.

من جانبه أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق أن فوز الأهلي على الزمالك في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز بمثابة نجاح لمنظومة القلعة الحمراء بشكل كامل سواء مجلس إدارة أو جهاز فني ولاعبين أو جماهير.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان ، المُذاع على قناة هي: " الأهلي قدم مباراته الأفضل فنياً هذا الموسم واستحق الفوز والثلاث نقاط ".

وصرّح نجم الزمالك السابق بأن نجاح تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء غير مرتبطة بعودة الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفر يقيا  .

الإعلامي أحمد حسن أحمد حسن يانيك فيريرا تدريب نادي الزمالك الزمالك القمة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

