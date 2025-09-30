حزب «مصر بلدي» ينظم ملتقى توظيف يوفر 2000 فرصة عمل بالغربية

نظم حزب مصر بلدي ملتقى توظيف يوفر 2000 فرصة عمل للشباب والفتيات في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وذلك برعاية الدكتور سعيد شحاتة، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور محمد غنيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من شركات القطاع الخاص والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأجرى الشباب مقابلات للوظائف المعلنة في الملتقي التي تضم تخصصات مختلفة للشباب من الجنسين.

وقال الدكتور سعيد شحاتة إن الملتقى يأتي استكمالا للملتقى الأول الذي تم تنظيمه في زفتى بمحافظة الغربية، ووفر 500 فرصة عمل لشباب الغربية، مشيرا إلى أن الملتقي الثاني يوفر 2000 فرصة عمل، وذلك في إطار حرصه على دعم الدولة في القضاء على البطالة وتوفير هذه الفرص بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف شحاتة أن الملتقى يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مواجهة البطالة وتمكين الشباب، من خلال فتح قنوات للتواصل بين الباحثين عن العمل والشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى.

ولفت إلى أن الملتقى يهدف لتقديم فرص تدريب وتوظيف مباشرة، إضافة إلى ورش عمل للتأهيل لسوق العمل وصقل مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

من جهته، وجه محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر للدكتور سعيد شحاتة على دوره المجتمعي من خلال توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعكس حرص الأحزاب وشركات القطاع الخاص على دعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة.