الصحة بغزة: 453 شهيدا بينهم 150 طفلا بسبب المجاعة وسوء التغذية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن وزارة الصحة بغزة، بسقوط 453 شهيدا بينهم 150 طفلا بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة، وذلك في أحدث تصريح عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لوقف الحرب في غزة.

وأضاف نتنياهو - في تصريح مصور نشر على قناته في "تليجرام"، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية - "سنستعيد جميع رهائننا أحياء وبخير، فيما سيبقى الجيش الإسرائيلي في معظم قطاع غزة.