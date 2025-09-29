جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية

محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن إطلاقها لأولى الجولات الترويجية لتركيا، بوفدٍ رسمي يترأسه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة؛ للترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة، واستقطاب كبرى الشركات التركية في القطاعات المستهدف توطينها، لا سيما قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والتغليف، ومواد البناء، والمواني والخدمات اللوجستية.

وفي مستهل الجولة الترويجية لتركيا، عقد وليد جمال الدين، مائدة مستديرة مع ممثلي (المجلس التصديري للغزول والمنسوجات بإسطنبول İTKİB)، الذي يعد المظلة الرئيسية لتصدير المنسوجات والمواد الخام بتركيا، ويسهم أعضاؤه في تحقيق ما يقرب من نصف إجمالي صادرات تركيا من المنسوجات. 

وخلال اللقاء أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس اعتزازه الدائم بالتعاون مع مجتمع الأعمال التركي، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في استقطاب العديد من المشروعات التركية من بينها 9 مشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية وحدها باستثمارات إجمالية 321 مليون دولار.

وقال إن أغلب هذه المشروعات تتركز في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المتعلقة بها، بالإضافة إلى مشروع آخر في قطاع اللوجستيات يقوده تحالف تركي-مصري باستثمار قيمته مليوني دولار.

وأكد أن الهيئة تمتلك العديد من المقومات والمزايا التنافسية التي تمكنها من دعم الشركات التركية لتصنيع منتجاتها داخل الهيئة، مع الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، والعمالة الفنية المدربة، وتوافر مصادر الطاقة بمقابل تنافسي، بالإضافة لاتفاقيات التجارة الحرة التي تمكن المستثمرين الأتراك من الوصول لمختلف الأسواق العالمية.

التقى رئيس اقتصادية قناة السويس 9 شركات تركية هي: 

- شركة Ugur Plastik أوغور بلاستيك المتخصصة في حلول التغليف البلاستيكية.

- شركة Yunsa يُنسا التي تُعتبر أكبر منتج متكامل للأقمشة الصوفية المُسرَّحة (worsted) في أوروبا.

- شركة Kale Group مجموعة كالي التي تُعد تكتلًا صناعيًا رائدًا في قطاع السيراميك التركي.

- شركة Vitra- فيترا لمواد البناء المتخصصة في الأثاث الراقي بأنواعه والتجهيزات الداخلية للمنشآت.

- شركة Modern karton مودرن المتخصصة في الصناعات الورقية وتعتمد في منتجاتها على مواد معاد تدويرها.

- شركة Nova foam solution- نوفا للفوم المصنع المستخدم في صناعة مراتب الأسرَّة والتنجيد والعزل الحراري.

- شركة Fixa فيكسا لكيماويات البناء وعزل الأسطح حراريًّا ومائيًّا.

- شركة Mercan optics مرجان للبصريات.

- شركة ECB optics إي سي بي للبصريات.

وأكد وليد جمال الدين، خلال اللقاء، اهتمام الهيئة بتوطين وتعميق التصنيع المحلي في القطاعات التي تتخصص فيها هذه الشركات؛ تعزيزًا للصادرات، ودعمًا لسلاسل الإمداد العالمية.

