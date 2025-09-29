محافظ بورسعيد يترأس الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع “صقر 157”

عقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع “صقر 157” بديوان عام المحافظة، والذي يعد تدريبًا عمليًا هامًا لاختبار جاهزية الأجهزة التنفيذية في مواجهة الأزمات والتعامل مع المواقف الطارئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة،والعميد أ ح/ مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود الجبالي رئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامةوالعامة،ومساعد مدير امن بورسعيد.

كما شارك في الاجتماع رؤساء الأحياء، ومديري المديريات الخدمية، منها: المرور،الحماية المدنية،قوات الامن ،النجدة ،مديرية الصحة، والرعاية الصحية،التربية والتعليم، التموين، الكهرباء، المياه، الشباب والرياضة، الأوقاف، الزراعة، الطب البيطري، إلى جانب مرفق الإسعاف، بنك الدم ، الاسكان،مديرية العمل،إدارة البيئة،الطرق والنقل،التضامن الاجتماعي،ممثلي الازهر،ممثل الكنيسة،السكة الحديد،الاتصالات،مياه الشرب،الغاز ،قطاع البترول.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع علي أن الهدف من تنفيذ مشروع صقر 157هو مراجعة خطط الطوارئ الميدانية، والتأكد من توافر المعدات والكوادر البشرية المؤهلة والعمل على معالجة أي ثغرات خلال التدريبات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين تحت أي ظرف.

كما استعرض المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد عرضًا تضمن أبرز البيانات الخاصة بمحافظة بورسعيد والإمكانات المتاحة من المعدات مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة مشاركة والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان سرعة التدخل حال وقوع أي طارئ.

ويأتي تنفيذ مشروع “صقر 157” في إطار توجيهات الدولة لرفع كفاءة التنسيق بين المؤسسات الحكومية، ويعد فرصة عملية لتجربة الخطط الموضوعة على أرض الواقع بما يعزز قدرة المحافظة على مواجهة الأزمات والتعامل الفعال مع مختلف التحديات حفاظًا على سلامة المواطنين والتأكد من جاهزية وامكانيات المحافظة والأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمات.