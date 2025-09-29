قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شقيقين متهمين بـ قتل عامل خردة في الخانكة
الخسران زعلان.. خالد الغندور يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة القمة
مباراة القمة| بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في الدوري
أحمد نعينع: أرفض الإساءة والابتزاز الذي يتعرض له قراء القرآن
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فى القاهرة.. فيديو وصور
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يترأس الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع “صقر 157”

محافظ بورسعيد يترأس الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع “صقر 157”
محافظ بورسعيد يترأس الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع “صقر 157”
محمد الغزاوى

عقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع “صقر 157” بديوان عام المحافظة، والذي يعد تدريبًا عمليًا هامًا لاختبار جاهزية الأجهزة التنفيذية في مواجهة الأزمات والتعامل مع المواقف الطارئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة،والعميد أ ح/ مظهر الهبيان المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود الجبالي رئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامةوالعامة،ومساعد مدير امن بورسعيد.

محافظ بورسعيد يترأس الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع “صقر 157”

كما شارك في الاجتماع رؤساء الأحياء، ومديري المديريات الخدمية، منها: المرور،الحماية المدنية،قوات الامن ،النجدة ،مديرية الصحة، والرعاية الصحية،التربية والتعليم، التموين، الكهرباء، المياه، الشباب والرياضة، الأوقاف، الزراعة، الطب البيطري، إلى جانب مرفق الإسعاف، بنك الدم ، الاسكان،مديرية العمل،إدارة البيئة،الطرق والنقل،التضامن الاجتماعي،ممثلي الازهر،ممثل الكنيسة،السكة الحديد،الاتصالات،مياه الشرب،الغاز ،قطاع البترول.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع علي أن الهدف من تنفيذ مشروع صقر 157هو مراجعة خطط الطوارئ الميدانية، والتأكد من توافر المعدات والكوادر البشرية المؤهلة والعمل على معالجة أي ثغرات خلال التدريبات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين تحت أي ظرف.

كما استعرض المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد عرضًا تضمن أبرز البيانات الخاصة بمحافظة بورسعيد والإمكانات المتاحة من المعدات مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة مشاركة والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان سرعة التدخل حال وقوع أي طارئ.

ويأتي تنفيذ مشروع “صقر 157” في إطار توجيهات الدولة لرفع كفاءة التنسيق بين المؤسسات الحكومية، ويعد فرصة عملية لتجربة الخطط الموضوعة على أرض الواقع بما يعزز قدرة المحافظة على مواجهة الأزمات والتعامل الفعال مع مختلف التحديات حفاظًا على سلامة المواطنين والتأكد من جاهزية وامكانيات المحافظة والأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمات.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد صقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

الطماطم

هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح

ترشيحاتنا

أول دورة لتأهيل الوعاظ والدعاة لاستخدام لغة الإشارة

دورة لتأهيل الوعاظ والدعاة لاستخدام لغة الإشارة .. صور

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة .. المفتي السابق يجيب

دار الإفتاء

هل يأثم من أخر الصلاة عن وقتها وأداها آخر الوقت ؟.. الإفتاء ترد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد