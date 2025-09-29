محافظ بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة السيدة الراحلة جراء حريق شارع الحميدي

قدم اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، واجب العزاء، اليوم الأثنين، لأسرة السيدة الراحلة نورا محمد علي، والتي فقدت حياتها متأثرة بالحريق الذي نشب أول أمس بشارع طولون والحميدي بحي العرب.رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب

وأعرب محافظ بورسعيد خلال لقائه بأسرة الفقيدة عن خالص تعازيه ومواساته، داعيٱ الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته و غفرانه و ينعم على أسرتها بالصبر والسلوان

مشددًا على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأسرة الراحلة، كما أكد سيادته على استمرار أعمال لجنة المنشآت للمعاينة وحصر التلفيات الناجمة عن الحريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.