بيراميدز بالأخضر أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

أقيم اليوم بمقر الاتحاد الرواندي لكرة القدم، الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ بطل أفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز القميص البديل باللون الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الرواندي قميصه الأساسي الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارس المرمى باللون الأصفر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر مدير الفريق ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.