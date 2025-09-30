قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: خطة ترامب أفضل فرصة لإنهاء حرب غزة
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة شمّا بالمنوفية.. ويستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية
الرئيس اللبناني يعرب عن آماله بأن تلقى خطة ترامب موافقة المعنيين بأسرع وقت ممكن
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية بقرية شمّا بالمنوفية
الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر
الرئيس السيسي يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير مالية الاحتلال: خطة سلام ترامب فشل دبلوماسي مدو
التعليم: منح درجات حافز التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على البطولات
المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر.. والبيض دون تغييرات
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
بالصور

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
عزة عاطف

غالبًا ما تفاجئنا قوائم مبيعات السيارات، فبينما نركز على الطرازات الأكثر رواجًا عالميًا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، تحمل كل دولة قصتها الخاصة. بيانات جديدة أعدها محلل الصناعة *فيليبي مونوز" كشفت عن نماذج غير متوقعة تصدرت المبيعات في عشرات الدول خلال عام 2024.

بورش 911 الأولى في أندورا

من أبرز المفاجآت تصدر بورش 911 قائمة المبيعات في إمارة أندورا الصغيرة. 

فقد بيعت 83 نسخة من السيارة الرياضية الفاخرة، وهو رقم يعكس الثراء الكبير لسكان هذه الدولة الجبلية التي لا يتجاوز عدد سكانها 82 ألف نسمة. 

سيطرت المراتب التالية عليها أيضًا سيارات رياضية قوية، مثل تويوتا GR يارس، وبورش كايين، وبورشه ماكان.

هيمنة تويوتا هيلوكس عبر القارات

في مناطق شاسعة من العالم، أثبتت تويوتا هيلوكس مكانتها كواحدة من أكثر السيارات موثوقية ومحبوبة. 

فقد تصدرت قوائم المبيعات في بلدان تمتد من بوليفيا وتشيلي والسلفادور إلى الكاميرون والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

تعكس شعبيتها في الأسواق النامية ثقة المستخدمين في قدراتها على الطرق الوعرة وملاءمتها للظروف القاسية.

طرازات محلية تفاجئ العالم

بعض الأسواق أظهرت ميولًا لسيارات محلية أو غير متوقعة:

  • رومانيا: داسيا لوغان ما تزال الخيار الأول.
  • بيلاروسيا: جيلي كولراي تصدرت المبيعات.
  • أنغولا: جيتور X70 كانت الأكثر مبيعًا.
  • إيران: سيارة سابيا كويك تربعت على القمة.
  • ساحل العاج: سوزوكي ديزاير قادت المبيعات.
  • ماليزيا: بيرودوا بيزا احتلت المركز الأول.

في بعض الأسواق المتقدمة، كانت الهيمنة واضحة للسيارات الكهربائية. في الصين، تفوقت BYD Qin على الجميع، بينما في الدنمارك والنرويج تربعت تسلا موديل Y على القمة، بفضل الإقبال المتزايد على السيارات عديمة الانبعاثات.

في دول الخليج، ما تزال سيارات الدفع الرباعي الكبيرة الخيار الأكثر شعبية. 

فقد احتلت نيسان باترول صدارة المبيعات في الإمارات، بينما كانت تويوتا لاندكروزر 300 السيارة الأكثر مبيعًا في قطر والبحرين وعمان والكويت، مؤكدة مكانتها كسيارة عائلية وعملية مناسبة للبيئة الصحراوية.

توضح هذه البيانات أن أذواق المستهلكين متباينة بشدة بين الدول، بين من يفضل السيارات الرياضية الفاخرة مثل أندورا، أو البيك أب العملية مثل أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا، أو السيارات الكهربائية كما في أوروبا والصين. 

وفي النهاية، فإن السوق المحلي هو الذي يحدد البطل الحقيقي للمبيعات، بعيدًا عن الصورة العالمية المعتادة.

