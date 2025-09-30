"بورينجر إنجلهايم مصر" تحصل على موافقة الهيئة المصرية للدواء لعقار "ميتاليز®" بتركيز 25 ملغم

حصلت شركة “بورينجر إنجلهايم” في مصر، الشركة الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، على موافقة الهيئة المصرية للدواء للعقار الجديد "ميتاليز®" بتركيز 25 ملغم (تينيكتيبلاز) مسحوق لمحلول الحقن الوريدي ، وهو علاج للسكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وذلك في خطوة هامة لمرضى السكتة الدماغية في مصر.

وتُعد السكتة الدماغية ثاني أبرز أسباب الوفاة على مستوى العالم، والثالثة في مصر، وتُعد من أبرز مسببات الإعاقة طويلة الأمد. وتُشير التقديرات إلى تسجيل ما يصل إلى 250 ألف حالة سكتة دماغية جديدة في مصر سنوياً، مع معدل وفيات يبلغ 10% خلال الشهر الأول من حدوث الجلطة، إلى جانب نسب متفاوتة من الإعاقات بين الناجين، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر وأنظمة الرعاية الصحية والاقتصاد.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة و استاذ امراض المخ والأعصاب: "في حالات السكتة الدماغية، كل دقيقة تُحدث فرقًا لأن في كل دقيقة حياة، فكل لحظة تأخير قد تؤدي إلى فقدان ملايين من خلايا الدماغ. ولهذا، فإن الوصول الفوري إلى علاج فعّال يُعد أمراً بالغ الأهمية. ويشكل العقار الذي اعتمدته هيئة الدواء المصرية مؤخراً تطوراً في إطار جهود رعاية السكتة الدماغية، ويسرع بدء العلاج في اللحظات الحرجة، بما يعزز من فرص النجاة ويحسن من نتائج المرضى".

وقال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بورينجر إنجلهايم في شمال شرق وغرب أفريقيا: إن إطلاق عقار "ميتاليز®" بتركيز 25 ملغم في مصر يمثل خطوة هامة، تؤكد التزام بورينجر إنجلهايم بتوفير حلول علاجية للسكتة الدماغية. ونطمح من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق وصول المرضى إلى العلاج، وتخفيف الأعباء على منظومة الرعاية الصحية في الدولة".

وأضاف مشرف أن شركة "بورينجر إنجلهايم" قد قامت بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بتطوير موقعاً إلكترونياً يساعد في توجيه المرضى إلى أقرب مراكز علاج السكتة الدماغية http://egypt-stroke-map.com/

وتعتمد العديد من الجهات الصحية ومقدمي الرعاية على اختصار (F.A.S.T) أو "عاجل" لزيادة الوعي والمعرفة بعلامات الإصابة بالسكتة الدماغية وضرورة الاستجابة السريعة لها. يُشير هذا الاختصار إلى ثلاثة أعراض رئيسية هي: تدلي الوجه، وضعف الذراع وصعوبة الكلام، فيما يُشير الحرف الأخير إلى "الوقت" باعتباره العامل الأهم للتدخل الطبي العاجل عند ظهور هذه العلامات. وعند ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح بالاتصال فوراً بالأسعاف على رقم (123)، أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي لتحديد أقرب مركز متخصص في علاج السكتة الدماغية: https://egypt-stroke-map.com

يذكر أن "بورينجر إنجلهايم" هي شركة متخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية وتزاول أعمالها في مجالي صحة البشر والحيوان. وباعتبارها أحد أبرز المستثمرين في مجال البحث والتطوير، توجه الشركة تركيزها نحو تطوير خيارات علاجية مبتكرة قادرة على تحسين حياة المرضى، ضمن مجالات طبية ذات احتياجات غير ملباة.

ومنذ تأسيسها في عام 1885 كشركة مستقلة، تتبنى "بورينجر إنجلهايم" رؤية طموحة طويلة الأمد، تحرص على تبني أرقى معايير الاستدامة في كل ما تقوم به. ويعمل لديها أكثر من 54,500 ألف موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 130 سوقاً سعياً لصناعة مستقبلٍ أكثر صحة واستدامة وعدالة.