قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإنذار الأخير لمزاولي الأنشطة في بورسعيد بالمحال العامة دون تراخيص

الانذار الاخير لمزاولي الأنشطة فى بورسعيد بالمحال العامة دون تراخيص
الانذار الاخير لمزاولي الأنشطة فى بورسعيد بالمحال العامة دون تراخيص
محمد الغزاوى

وجهت محافظة بورسعيد الانذار الاخير لاصحاب المحال العامة بمختلف أحياء المحافظة و مدينة بورفؤاد مزاولى الأنشطة دون تراخيص 

وأوضحت محافظة بورسعيد فى بيان لها أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم الأنشطة التجارية، وضمان التزام جميع المحال التجارية بأحكام القانون.

وشددت محافظة بورسعيد أنه قد سبق إعطاء مهلة لأصحاب المحال لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط لمدة 15 يوم منذ 14سبتمبر حتى 30 سبتمبر الجاري

واكدت محافظة بورسعيد أنه لن يُسمح بمزاولة أي نشاط تجاري دون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بإغلاق أي منشأة مخالفة فور انتهاء المهلة المحددة

الانذار الاخير لمزاولي الأنشطة فى بورسعيد بالمحال العامة دون تراخيص 

وأكدت محافظة بورسعيد تصديق اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، على مد المهلة لمدة أسبوع إضافي، حتى يتسنى لأصحاب المحال غير المرخصة التقدم إلى المركز الموحد للتراخيص بحي المناخ واستصدار رخصة مزاولة النشاط.

وأهاب المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة بمحافظة بورسعيد بأصحاب المحال سرعة التوجه إلى المركز لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط،والكائن بشارع ٢٣ ديسمبر بجوار شرطة المرافق بحى المناخ في المدة المقررة، حرصًا على الصالح العام  وذلك طبقًا لقانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

بورسعيد تراخيص المحال مركز التراخيص الموحد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

تفاصيل بناء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر

موافقة على الدوار

بورينجر إنجلهايم مصر تحصل على موافقة الهيئة المصرية للدواء لعقار ميتاليز® بتركيز 25 ملغم

لقاء اليوم

وزير الصناعة والنقل: مصر تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لتعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد