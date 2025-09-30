الإنذار الأخير لمزاولي الأنشطة في بورسعيد بالمحال العامة دون تراخيص

وجهت محافظة بورسعيد الانذار الاخير لاصحاب المحال العامة بمختلف أحياء المحافظة و مدينة بورفؤاد مزاولى الأنشطة دون تراخيص

وأوضحت محافظة بورسعيد فى بيان لها أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم الأنشطة التجارية، وضمان التزام جميع المحال التجارية بأحكام القانون.

وشددت محافظة بورسعيد أنه قد سبق إعطاء مهلة لأصحاب المحال لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط لمدة 15 يوم منذ 14سبتمبر حتى 30 سبتمبر الجاري

واكدت محافظة بورسعيد أنه لن يُسمح بمزاولة أي نشاط تجاري دون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بإغلاق أي منشأة مخالفة فور انتهاء المهلة المحددة

وأكدت محافظة بورسعيد تصديق اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، على مد المهلة لمدة أسبوع إضافي، حتى يتسنى لأصحاب المحال غير المرخصة التقدم إلى المركز الموحد للتراخيص بحي المناخ واستصدار رخصة مزاولة النشاط.

وأهاب المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة بمحافظة بورسعيد بأصحاب المحال سرعة التوجه إلى المركز لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط،والكائن بشارع ٢٣ ديسمبر بجوار شرطة المرافق بحى المناخ في المدة المقررة، حرصًا على الصالح العام وذلك طبقًا لقانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية