الغرباوي يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدارس زهور  بورسعيد 

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم فعاليات طابور الصباح ومراسم تحية العلم بمدرسة الشهيد حسين حافظ الابتدائية المعتمدة وتفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة الزهور التعليمية لليوم الثاني على التوالي.

جاء ذلك بحضور محمد بدوى مدير عام إدارة الزهور التعليمية و كريم صالح وكيل الإدارة والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

كان الغرباوي قد شهد فعاليات الطابور الصباحي ومراسم تحية العلم المصري والاذاعة الصباحية لمدرسة الشهيد حسين حافظ الابتدائية المعتمدة بحضور الأستاذة منى فتحى مدير المدرسة التى تضم ١٢ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٤٤٢ طالب وطالبة والتى أشاد فيها بانتظام جميع الطلاب والمعلمين.

كما تفقد مدير المديرية انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة العاشر من رمضان الإعدادية بنين وكان في استقباله محمد مختار مدير المدرسة التى تضم ٧٢٣ طالب موزعين على ١٧ فصلا دراسيا موجها الطلاب بضرورة الالتحاق بمجموعات الدعم والتقوية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور .

واختتم مدير المديرية جولته بمدارس إدارة الزهور التعليمية بتفقد مدرسة رفاعة الطهطاوى الابتدائية بحضور إيمان مسعد مدير المدرسة التى تضم ١١ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٤٦٥ طالب وطالبة ووجه بضرورة الاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية وخطط علاج الضعاف والتركيز على أداء المهام الإملائية والقرائية لرفع قدرة الطالب على القراءة والكتابة والتى تساعد على فهم كافه المواد الدراسية.