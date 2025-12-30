اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: إنشاء بنك الذهب يؤسس لحقبة من السيادة المالية لأفريقيا

أشاد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، بتوقيع البنك المركزي المصري مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك" مذكرة تفاهم لإنشاء أول بنك ذهب إفريقي على أرض مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة إعلان عن حقبة جديدة من السيادة المالية القارية، حيث تتلاقى فيه الرؤية الاستراتيجية المصرية مع الطموح الإفريقي لكسر قيود التبعية الاقتصادية للخارج.

وقال محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، في بيان، إن هذه الخطوة تُعد بمثابة وثيقة استقلال اقتصادي للقارة الإفريقية تنطلق من قلب القاهرة، موضحًا أن التحرك نحو إنشاء بنك للذهب في مصر يعكس فكرًا مصرفيًا متطورًا يتجاوز إدارة النقد التقليدية إلى إدارة الأصول الاستراتيجية، بقيادة السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وأوضح أن هذه المبادرة تستمد قوتها من كونها حلًا جذريًا لأزمة تصدير الخام، واستعادة إفريقيا السيطرة على مواردها الثمينة وتوطين صناعة تكرير الذهب وتداوله وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للمسثمرين الأفرو- آسيوي يضع كل خبراته الفنية والتقنية من خلال الشركات الأعضاء العاملة فى مجال التعدين وصناعة الذهب والمعادن الثمينة لخدمة هذا المشروع العملاق، لافتًا إلى أنه تم تكليف شعبة الذهب والمعادن النفيسة بإعداد مقترح بتصور فني متكامل لكل مراحل المشروع تمهيدًا لتقديمه للبنك المركزى المصري.

ولفت إلى أن اختيار مصر مقرًا لهذا المشروع الضخم ليس محض صدفة، بل هو استثمار لموقعها الجغرافي الذي يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا وأسيا وبنيتها التحتية والتشريعية واللوجستية المتميزة، وهذا يجعل من مصر المركز اللوجستي والمالي الأول لتجارة الذهب في المنطقة، مما يجذب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات التعدين والتأمين والتخزين، موضحًا أن هذا البنك سيعمل كمنصة تنظيمية تدمج التعدين الأهلي والشركات الصغيرة في منظومة رسمية، مما يضمن تدفق العوائد لخزائن الدول بدلًا من السوق السوداء، ويخلق فرص عمل متخصصة للشباب المصري والإفريقي.