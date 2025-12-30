المصرية للمعارض تسدل الستار على حصاد 2025 .. تحديث شامل للبنية التحتية

_ 26 معرضًا و546 شركه.. الهيئة المصرية للمعارض تختتم عام 2025 بإنجازات دولية

_ حصاد 2025: 1.7 مليار جنيه لدعم الصادرات و165 مشاركًا في مؤتمر عالمي

_ 2 مليار جنيه لتطوير المعارض.. لهيئة المصرية تختتم 2025 بإنجازات دولية

في إطار رصد حصاد عام 2025، أصدرت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تقريرًا شاملًا يستعرض إنجازاتها والتحولات الاستراتيجية التي شهدتها خلال العام، والتي تعكس جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة المعارض والمؤتمرات.

وأظهر التقرير أن الهيئة نجحت في زيادة عدد المعارض المقامة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لتصل إلى 26 معرضًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، وهو ما يعكس النمو الملحوظ في النشاط وزيادة الاهتمام بالمعارض داخل مصر.

وأولت الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الدولي، حيث نجحت المفاوضات مع الجانب الصيني للحصول على منحة تصل إلى 2 مليار جنيه لإعادة تأهيل وتحديث مقرات مركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات التي تضررت من حريق عام 2015. ويشمل المشروع إعادة تأهيل قاعات خوفو وخفرع ومنقرع، والمركز الصحفي، والبيت الصيني، وتجهيزها بأحدث التجهيزات العالمية، ومن المتوقع توقيع الاتفاق النهائي وبدء التنفيذ مطلع عام 2026.

كما استعادت الهيئة اختصاصها الأصيل في تنظيم معارض الإكسبو العالمية، حيث بدأت إجراءات المشاركة المصرية في إكسبو بلجراد 2027، كما حصلت على عرض للمشاركة في جرين إكسبو يوكوهاما 2027 باليابان، إلى جانب المشاركة الفعالة في المحافل الدولية مثل معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعرض «صالة أفريقيا» باليابان.

وفيما يتعلق باستضافة الفعاليات الدولية، نظمت الهيئة مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في أبريل الماضي، بحضور أكثر من 165 مشاركًا من كبار المسؤولين عن صناعة المعارض من أكثر من 31 دولة، وهي الاستضافة الثانية من نوعها منذ عام 2003، عندما استضافت القاهرة المؤتمر السنوي السبعين للاتحاد الدولي للمعارض.

وعلى صعيد دعم الصادرات، شاركت الهيئة في صياغة المنظومة الجديدة لرد الأعباء بميزانية قدرها 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض الخارجية، وأسفر ذلك عن تنفيذ 19 جناحًا مجمعًا في قطاعات تصديرية مختلفة، وتنظيم مشاركة 546 شركة في 174 معرضًا بشكل منفرد.

كما أولت الهيئة اهتمامًا بالغًا بتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، من خلال توقيع مذكرات تفاهم لتقديم برامج تدريبية متخصصة للدعم الفني، مع الاستمرار في ميكنة وتطوير منظومة العمل داخليًا، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويرتقي بمستوى الخدمات