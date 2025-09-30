محافظ بورسعيد: حملات يومية متواصلة ومفاجئة لمنع تواجد الماشية في الشوارع

أكد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف من جهودها اليومية لتنفيذ حملات مفاجئة ومستمرة في مختلف الأحياء، لمنع تواجد الماشية والعجول بالشوارع والطرق العامة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن، حيث يتم جمع الماشية ونقلها للأماكن المخصصة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حي الزهور يشن حملة مكبرة لمنع انتشار " الماشية " الهائمة في الشوارع

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن المحافظة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الانضباط والالتزام، بما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة والصورة الحضارية التي تتميز بها بورسعيد.

و بناء على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، وعقب انتهاء المهلة المحددة التي قررها المحافظ و لليوم الثالث على التوالي، ترأس " اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور " حملة مكبرة، فجر اليوم الثلاثاء، لمنع انتشار الأبقار والعجول في شوارع الحي بمختلف المناطق السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

و قام رئيس الحي بزيارة مفاجئة لأرض الشادوف وشدد للمرة الثانية علي أصحابها بعدم خروج اي دابة خارج النطاق المحدد لها والحفاظ علي مظهر الشوارع الحضاري وحق المواطنين في شوارع نظيفة . مؤكدٱ على مواصلة الحملات بشكل يومي حتي يتم القضاء على تلك السلوكيات التي انتشرت في شوارع الحي وشوهت المظهر الحضاري للشوارع .

وشدد رئيس حي الزهور على أصحاب الأبقار خلال جولة مفاجئة له بمنطقة أرض الشادوف التي يقيم فيها مربي الأبقار والماشية والواقعة في نطاق الحي ، على عدم خروج دوابهم وابقارهم في الشوارع ، والالتزام بالقرارات الصادرة من السيد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وألزم أصحاب الأبقار فجر اليوم بإعادة دوابهم الي مكانها بمنطقة خلف الشادوف مرة أخري.

وناشدت محافظة بورسعيد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، و عدم القيام بالسلوكيات السلبية التي من شأنها تؤثر على المظهر العام للمدينة الباسلة.