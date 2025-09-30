وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة

أصدر اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، توجيهاته في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، وحرصًا على الحفاظ على حرمة المقابر بتخصيص أفراد أمن لحراسة الجبانات اعتبارًا من شهر أكتوبر 2025

ووجه محافظ بورسعيد بتخصيص عمالة ثابتة لنظافة الجبانات ورفع كفاءتها بشكل دوري، بما يضمن راحة الأهالي والزائرين.

وأكد. محافظ بورسعيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وإرساء الانضباط داخل الأماكن العامة والحيوية بالمحافظة.

وشدد اللواء محب حبشي على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام عمل أفراد الأمن وعمال النظافة داخل المقابر، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطنين وتستجيب لمطالبهم.