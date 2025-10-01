تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم،بمحافظة بورسعيد اليوم مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية،

رافق وكيل تعليم خلالها رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وكان في استقباله شيرين الدالي مدير المدرسة.

وشارك مدير المديرية طلاب المدرسة طابور الصباح وتحية العلم والبرنامج الإذاعي الصباحي وذلك في أجواء وطنية محفزة تعكس روح الانضباط والالتزام داخل المدرسة التي تضم 24 فصلا دراسيا بإجمالي 946 طالبًا وطالبة.

وخلال الجولة أشاد مدير المديرية بجهود إدارة المدرسة بقيادة شيرين الدالي وهيئة التدريس والطاقم المعاون مثمنا ما تحقق من إنجازات للارتقاء بالعملية التعليمية منذ توليها إدارة المدرسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 وحتى الآن ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي والدروس التفاعلية

كما تفقد عددا من الفصول الدراسية والمعامل ،مؤكدا على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي والدروس التفاعلية مع التركيز على رفع المهارات القرائية والإملائية للطلاب وتنفيذ خطط علاج الطلاب الضعاف، والاهتمام بتطبيق طرق التدريس الحديثة بما يواكب التطوير الجاري في قطاع التعليم