الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي والدروس التفاعلية

محمد الغزاوى

تفقد  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم،بمحافظة بورسعيد اليوم مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، 

رافق وكيل تعليم خلالها رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وكان في استقباله شيرين الدالي مدير المدرسة.

وشارك مدير المديرية طلاب المدرسة طابور الصباح وتحية العلم والبرنامج الإذاعي الصباحي وذلك في أجواء وطنية محفزة تعكس روح الانضباط والالتزام داخل المدرسة التي تضم 24 فصلا دراسيا بإجمالي 946 طالبًا وطالبة.

وخلال الجولة أشاد مدير المديرية بجهود إدارة المدرسة بقيادة  شيرين الدالي وهيئة التدريس والطاقم المعاون مثمنا ما تحقق من إنجازات للارتقاء بالعملية التعليمية منذ توليها إدارة المدرسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 وحتى الآن ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما تفقد عددا من الفصول الدراسية والمعامل ،مؤكدا على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي والدروس التفاعلية مع التركيز على رفع المهارات القرائية والإملائية للطلاب وتنفيذ خطط علاج الطلاب الضعاف، والاهتمام بتطبيق طرق التدريس الحديثة بما يواكب التطوير الجاري في قطاع التعليم

بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد القناة الابتدائية

