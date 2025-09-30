تصاعدت أدخنة خفيفة من مرتبة من القطن داخل إحدى عقارات شارع طولون والحميدي بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد الحريق بأكثر من 3 أيام، ودون معرفة سبب ذلك.

وتلقت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد عبد الله سعادة مدير إدارة الحماية المدنية البلاغ من الأهالي، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء واحدة، وتم تبريد المرتبة بالقليل من مواد التبريد، ولم تخرج ألسنة لهب، وكذلك لم تتصاعد أدخنة كثيفة.

عقب تصاعد أدخنة من حريق العرب مجددا محافظ بورسعيد يصل موقع الحادث

انتقل محافظ بورسعيد لموقع الحريق بالتزامن مع تصاعد الدخان الخفيف من المرتبة، وتابع وأشاد بسرعة تحرك رجال الحماية المدنية، وأكد على هامش جولته على ضرورة استكمال إزالة الإشغالات والتعديات الكائنة بنطاق شارع الحميدي لضمان أمن وسلامة المواطنين، ولمنعها دخول سيارات الإغاثة والإسعاف حال وقوع الكوارث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وجري على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات.

يذكر أن شارع طولون والحميدي قد شهد قبل أيام حريقًا هائلًا التهم 4 بيوت من الخشب، وتسبب في وفاة سيدة وإصابة آخرين، وسطر خلاله رجال الحماية المدنية نموذجًا مشرفًا بعد تمكنهم من إنقاذ منطقة أول العرب من كارثة، وحماية آلاف المواطنين.