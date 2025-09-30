قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحميدي والتجاري والثلاثيني

حبشي: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة الإشغالات وحماية المواطنين من تكرار حوادث الحرائق
حبشي: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة الإشغالات وحماية المواطنين من تكرار حوادث الحرائق
محمد الغزاوى

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم خلال جولة مسائية ،شارع الحميدي لمتابعة تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وذلك في إطار الجهود المكثفة لإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي والحفاظ على سلامة المواطنين. رافق المحافظ خلال جولته العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بشكل فوري من الشوارع الرئيسية والفرعية بالحميدي والتجاري والثلاثيني، مؤكدا علي حرص الأجهزة التنفيذية والأمنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع عودة هذه الظواهر السلبية مرة أخرى حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان السيولة المرورية .

حبشي: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة الإشغالات وحماية المواطنين من تكرار حوادث الحرائق

وأكد محافظ بورسعيد  علي ضرورة  تكثيف الحملات خاصة بعد الحادث الأخير الذي شهدته منطقة حي العرب والذي اندلع نتيجة وجود إشغالات عشوائية تسببت في نشوب حريق،مشددا علي التعامل بحسم مع أي مخالفات تهدد أمن وسلامة الشارع البورسعيدي.

وشدد اللواء محب حبشي على استمرار الحملات المكبرة بشكل يومي بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل مؤكدا أن الهدف الأول هو توفير بيئة آمنة وحضارية تليق بأبناء بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الاشغالات

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

الفنانة ساندي

ساندي تكشف لأول مرة عن موعد طرح أغنية جنو .. خاص

الفنان حمادة بركات

الحزن يسيطر على حمادة بركات في عزاء والدته

عرض فيلم "فيها ايه يعني"

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "فيها ايه يعني".. صور

بالصور

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

