محافظ بورسعيد يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحميدي والتجاري والثلاثيني

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم خلال جولة مسائية ،شارع الحميدي لمتابعة تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وذلك في إطار الجهود المكثفة لإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي والحفاظ على سلامة المواطنين. رافق المحافظ خلال جولته العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بشكل فوري من الشوارع الرئيسية والفرعية بالحميدي والتجاري والثلاثيني، مؤكدا علي حرص الأجهزة التنفيذية والأمنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع عودة هذه الظواهر السلبية مرة أخرى حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان السيولة المرورية .

حبشي: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة الإشغالات وحماية المواطنين من تكرار حوادث الحرائق

وأكد محافظ بورسعيد علي ضرورة تكثيف الحملات خاصة بعد الحادث الأخير الذي شهدته منطقة حي العرب والذي اندلع نتيجة وجود إشغالات عشوائية تسببت في نشوب حريق،مشددا علي التعامل بحسم مع أي مخالفات تهدد أمن وسلامة الشارع البورسعيدي.

وشدد اللواء محب حبشي على استمرار الحملات المكبرة بشكل يومي بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل مؤكدا أن الهدف الأول هو توفير بيئة آمنة وحضارية تليق بأبناء بورسعيد.