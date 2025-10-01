تواصلت اليوم جهود الأحياء فى محافظة بورسعيد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق لإعادة الانضباط بالشوارع الرئيسية.

حيث قادت الأجهزة التنفيذية، برئاسة محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ، ولليوم الرابع على التوالي، حملة موسعة استهدفت شارع الحميدي من شارع الأمين وحتى المنيا، بمشاركة العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، السيد الضوي سكرتير الحي، وفرق العمل الميدانية.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد للحفاظ على حق المواطنين في الشارع وتوفير حرم آمن، وبمتابعة ميدانية من اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، لتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات بكافة الأحياء وعدم السماح بعودة أي مخالفات على حرم الطريق، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان السيولة المرورية.

وأسفرت الحملة بحي المناخ عن إزالة “التند” المخالفة لخط التنظيم والتحفظ على (١٠ استاندات حديدية و٥ قماش)، فضلًا عن إزالة الفروشات العشوائية بنهر الطريق والكتل الخرسانية أمام المحال، وتوسعة الطريق أمام حركة المشاة والسيارات.

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار الحملات الموسعة لإزالة الإشغالات بنطاق مناخ و عرب بورسعيد

كما تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق مجددًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وبنطاق حي العرب قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، حملة مكبرة امتدت بشوارع الحميدي والتجاري والثلاثيني، بمشاركة العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات والفريق الميداني بالحي.



وتمت إزالة كافة صور الإشغالات والتعديات من الشوارع الرئيسية والفرعية مع إعادة الانضباط ومنع أي مخالفات جديدة.

وأكد روساء الاحياء وقائد شرطة المرافق على استمرار الحملات اليومية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين للحفاظ على السيولة المرورية وتوفير بيئة حضارية تليق بأبناء بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين، مؤكدا علي استمرار هذه الحملات بشكل يومي لمنع هذه الظواهر السلبية وتحسين جودة الحياة للمواطنين واستعادة الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد كأول محافظة رقمية خالية من العشوائيات.