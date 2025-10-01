تعزيز التعاون بين محافظة بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية

استقبل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق، بالديوان العام، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية.





محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لمناقشة سبل تعزيز التعاون

رحب المحافظ، بزيارة الدكتور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية لمحافظة بورسعيد، مثنيٱ على جهوده الكبيرة في مبادرات الارتقاء بالمناطق السكينة و على رأسها مبادرة " تطوير عواصم المحافظات " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدكتور خالد صديق، له بصمات واضحة في محافظة بورسعيد من خلال التعاون المثمر والمستمر، موجهٱ الشكر على استمرار التعاون بما يحقق الصالح العام والارتقاء بحياة المواطنين داخل محافظة بورسعيد.