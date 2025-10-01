بدء أعمال رفع مستوى النظافة وتطوير المقابر القديمة بزهور بورسعيد

استجابة لمطالب المواطنين بشأن حالة المقابر القديمة بحي الزهور، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بدأت اليوم أعمال رفع مستوى النظافة وتطوير المقابر القديمة بحي الزهور، في خطوة تعكس حرص القيادة التنفيذية على تلبية احتياجات المواطنين وحماية حرمة المقابر.

حبشي: جاري تخصيص أفراد أمن وعمال نظافة داخل الجبانات خلال شهر أكتوبر

وأكد محافظ بورسعيد أنه اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري سيتم تخصيص أفراد أمن لحراسة الجبانات بالتوازي مع اعمال رفع مستوى النظافة،بجانب تخصيص عمالة ثابتة للنظافة ورفع كفاءتها بشكل دوري بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة.

وشدد اللواء محب حبشي على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام رفع مستوى النظافة وحفظ الأمن وحماية حرمة المقابر ، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اتجاه المخالفين والحفاظ علي حقوق المواطنين.