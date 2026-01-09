مختار غباشي: ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين

تحدث الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، عن التطورات الأخيرة والصراعات في المنطقة، وأكد أن ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين، وعما يحدث في اليمن وتقلبات الوضع هناك، وسوريا، وأمريكا اللاتينية.





وأضاف الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن ترامب يعمل على انهاء التحالفات القديمة، وأن هناك صراع يخرج للساحة بين أمريما والصين، وهذا من وجه نظره يعتبر انهاء لحقبة زمنية، وبداية حقبة جديدة.

ولفت إلى أن المظاهرات في إيران بعيدا عن السبب فيها، لكن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يحذر من التصدي للمظاهرات من قبل الحكومة الإيرانية، حتى لا يكون هناك تدخل عسكري أمريكي.



وأشار إلى أن إيران تعتبر من الدول التي ترفض الوصاية الأمريكية، وأن إيران وصلت للعتبة النووية، وأن أمريكا لن تسمح لها أن تتعدى ما وصلت له.



