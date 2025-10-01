قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
المؤتمر: تقدم ميناء شرق بورسعيد للمركز الثالث عالميا شهادة على قوة الاقتصاد المصري

أشاد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بتقدم ميناء شرق بورسعيد إلى المركز الثالث عالميًا في مؤشر كفاءة الموانئ وفق تقرير البنك الدولي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.

وأوضح أن ما تحقق في شرق بورسعيد ليس مجرد ترتيب متقدم في تقرير دولي، وإنما هو ترجمة حقيقية لتحول استراتيجي جعل من قناة السويس مركزًا لوجستيًا عالميًا، قادرًا على منافسة كبريات الموانئ في آسيا وأوروبا.

وأشار القبطان وليد جودة إلى أن الأرقام التي استند إليها التقرير، من حيث زمن دوران السفن، كفاءة مناولة الحاويات، جودة البنية التحتية، والرقمنة، تؤكد أن ما جرى هو إنجاز قائم على أسس واقعية، وليس دعاية أو مجاملة سياسية، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري.

وثمن القبطان وليد جودة، الخطوات النوعية التي تقودها الدولة، ويرى فيها نموذجًا للانتقال من دور الممر البحري إلى مركز إقليمي ودولي للتجارة والنقل البحري، مشددًا على أن هذا النجاح ينعكس مباشرة على فرص الاستثمار والتشغيل، ويعزز مكانة مصر التاريخية كحلقة وصل رئيسية في حركة التجارة منذ العصور القديمة وحتى اليوم.

واختتم جودة بيانه قائلاً: إن إنجاز شرق بورسعيد هو رسالة أمل للمصريين، ودليل على أن العمل الجاد والتخطيط الاستراتيجي قادران على تحقيق قفزات نوعية تضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا.

