برلماني: جهد دبلوماسي كبير للرئيس السيسي لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية

أشاد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، بالجهد الدبلوماسي الكبير الذي بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر لمواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأكد ناصر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الموقف الحازم للرئيس السيسي في حماية سيادة مصر وأمنها القومي، ورفضه القاطع للمساس بالحقوق الفلسطينية، كان له الدور الحاسم في إجبار الإدارة الأميركية على وضع خطة بشأن غزة لا تتضمن أي شكل من أشكال التهجير القسري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشكر للرئيس السيسي يعكس حجم الجهد الكبير الذي قامت به مصر بقيادة الرئيس من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وشدد النائب عادل ناصر على أن السلام الحقيقي والعادل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.