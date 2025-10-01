عضو بالشيوخ: زيارة بن زايد لمصر تعكس متانة التحالف المصري الإماراتي

أكد النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى القاهرة ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الراسخة بين البلدين، وتؤكد متانة التحالف الاستراتيجي القائم على الثقة والتفاهم المتبادل.

وقال البديوي إن العلاقات المصرية – الإماراتية لم تعد مجرد علاقات ثنائية، بل أصبحت نموذجاً يحتذى به عربياً في التضامن والتنسيق لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن وحدة الرؤية بين قيادتي البلدين تسهم في إرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، لا سيما في ظل ما تشهده من أزمات متلاحقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيارة بن زايد لمصر تحمل رسائل قوة وأخوّة، وتؤكد أن القاهرة وأبوظبي تتحركان في مسار واحد يضع مصلحة الشعوب العربية في المقدمة، لافتاً إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين يعكس الثقة المتبادلة في مستقبل العلاقات، ويترجم إلى مشروعات تنموية تخدم الشعبين.

وشدد البديوي على أن التاريخ المشترك بين مصر والإمارات، وما يجمعهما من روابط عميقة، يؤكد أن العلاقة بينهما تمثل صمّام أمان حقيقياً للأمن القومي العربي.