برلمان

برلماني يتقدم بمذكرة عاجلة لرفع قيمة السُلفة الثانوية لمحصول القصب

محصول القصب
محصول القصب
فريدة محمد

وجّه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، مذكرة عاجلة إلى محمد أبو السعود المصري، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، مطالبًا فيها برفع قيمة السُلفة الثانوية لمحصول القصب بنسبة 15%، دعمًا لمزارعي القصب عامة وخاصة في دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، في خطوة تعكس حرصه الدائم على نقل نبض الشارع وهموم المواطنين.

وقال " قورة " : إن هذا الطلب جاء استجابة لشكاوى متعددة من مزارعي القصب الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج، موضحًا أن هذه الزيادة ستُسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد "قورة" ثقته الكاملة في استجابة البنك الزراعي المصري لهذا المطلب العادل، مُشيدًا بالدور الوطني للبنك وقيادته الرشيدة، التي لا تدّخر جهدًا في دعم الفلاح المصري في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن البنك الزراعي يمثل العمود الفقري للمزارعين، يعد شريكاً حقيقيًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية ونُقدّر عاليًا الجهود المتواصلة للبنك الزراعي المصري، الذي يُعد صمام الأمان لكل من يكدّ ويتعب في الأرض، ونعلم يقينًا أنه سيكون كعادته في الصفوف الأولى إلى جانب المزارعين".

وشدّد" قورة "، على أنه سيواصل طرق أبواب كافة المسئولين المعنيين لنقل مطالب أبناء دائرته والدفاع عن حقوقهم، مشيرًا إلى أن دعم الزراعة هو دعم للوطن بأكمله.

مزارعي القصب سوهاج محصول القصب ارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج الظروف الاقتصادية الراهنة

