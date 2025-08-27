قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر لموسم 2025/2026

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026.
وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه /أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5).


كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن، وأن يكون سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2000 جنيه للطن.

وتمت الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه الأسعار يأتي فى إطار جهود الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ورؤية القيادة السياسية لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يقتضي التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية، مع إرساء سياسات متوازنة تحقق العدالة للمزارع وتضمن استدامة الموارد الطبيعية، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية مصر ۲۰۳۰"، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الغذاء الآمن للمواطنين.

رئيس الوزراء مدبولى المحاصيل الزراعية

أستون مارتن ومرسيدس
لطيفة
طريقة عمل سلطة الحمص..
الشرايين
