نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
أخبار البلد

توقيع اتفاقية لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقا في مصر

كتب محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز"، ومجموعة ماينور الدولية للضيافة، التي تعد إحدى أكبر المجموعات الفندقية في العالم وصاحبة عدة علامات فندقية شهيرة أهمها "أنانتارا"، وبموجب الاتفاقية تتعاون "صن رايز" مع "ماينور" لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقاً جديداً في مصر.

وقع على الاتفاقية كل من حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز"، وويليام إي هاينكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماينور إنترناشيونال للضيافة، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمار السياحي يمثل محوراً مهماً ضمن محاور عمل الدولة المصرية خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث يتم العمل على زيادة عدد الغرف الفندقية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي، لاسيما في ظل الجهود الحثيثة لتعزيز المقومات الداعمة لجذب الحركة السياحية.

وتشمل الشراكة أيضاً شركة "مدار" للتطوير العقاري، حيث تنطلق البداية بإطلاق أربعة فنادق كبرى ضمن مشروعات مدار للتطوير العقاري، في انطلاقة قوية تؤكد قدرة المجموعة على تقديم مشروعات سياحية وسكنية بمستوى عالمي، وفندق في أزهى رأس الحكمة، وفندق في كنز زايد الجديدة، وفندقين في أزهى العين السخنة.

وتعدُ مجموعة "ماينور" الدولية من أكبر الكيانات الفندقية عالمياً، وتدير شبكة تضم أكثر من 640 فندقًا في 59 دولة عبر 6 قارات، وتوفر ما يزيد على 80,000 غرفة فندقية وأكثر من 3,000 مطعم، إلى جانب أكثر من 50 علامة تجارية رائدة.

جدير بالذكر، أن مجموعة فنادق ومنتجعات صن رايز تُعد من أبرز علامات الضيافة الفاخرة في مصر، بمحفظة تضم أكثر من 25 فندقًا ومنتجعًا في مواقع سياحية مميزة مثل شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، بالإضافة إلى 7 فنادق عائمة على النيل، بجانب توسعها بعدد من الأسواق السياحية الدولية ومنها: اليونان والمغرب وزنزبار، وهو ما رسخ مكانتها كأحد أهم مشغلي الفنادق في السوق المصرية والدولية.

مصطفى مدبولي فنادق ومنتجعات دق ومنتجعات صن رايز خطة توسعية افتتاح وإدارة 50 فندقاً

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

جانب من الحريق

حريق هائل يلتهم عقار في شارع المنشية بمنطقة فيصل.. صور

المتهم

طعنه .. تفاصيل جديدة بشأن المتهم ببإنهاء حياة طالب بمدينة نصر

أرشيفية

تجديد حبس شخصين بتهمة السير خلف فتاة وفتح حقيبتها وسرقة هاتفها

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

