توقيع اتفاقية لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقا في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز"، ومجموعة ماينور الدولية للضيافة، التي تعد إحدى أكبر المجموعات الفندقية في العالم وصاحبة عدة علامات فندقية شهيرة أهمها "أنانتارا"، وبموجب الاتفاقية تتعاون "صن رايز" مع "ماينور" لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقاً جديداً في مصر.

وقع على الاتفاقية كل من حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات "صن رايز"، وويليام إي هاينكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماينور إنترناشيونال للضيافة، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمار السياحي يمثل محوراً مهماً ضمن محاور عمل الدولة المصرية خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث يتم العمل على زيادة عدد الغرف الفندقية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي، لاسيما في ظل الجهود الحثيثة لتعزيز المقومات الداعمة لجذب الحركة السياحية.

وتشمل الشراكة أيضاً شركة "مدار" للتطوير العقاري، حيث تنطلق البداية بإطلاق أربعة فنادق كبرى ضمن مشروعات مدار للتطوير العقاري، في انطلاقة قوية تؤكد قدرة المجموعة على تقديم مشروعات سياحية وسكنية بمستوى عالمي، وفندق في أزهى رأس الحكمة، وفندق في كنز زايد الجديدة، وفندقين في أزهى العين السخنة.

وتعدُ مجموعة "ماينور" الدولية من أكبر الكيانات الفندقية عالمياً، وتدير شبكة تضم أكثر من 640 فندقًا في 59 دولة عبر 6 قارات، وتوفر ما يزيد على 80,000 غرفة فندقية وأكثر من 3,000 مطعم، إلى جانب أكثر من 50 علامة تجارية رائدة.

جدير بالذكر، أن مجموعة فنادق ومنتجعات صن رايز تُعد من أبرز علامات الضيافة الفاخرة في مصر، بمحفظة تضم أكثر من 25 فندقًا ومنتجعًا في مواقع سياحية مميزة مثل شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، بالإضافة إلى 7 فنادق عائمة على النيل، بجانب توسعها بعدد من الأسواق السياحية الدولية ومنها: اليونان والمغرب وزنزبار، وهو ما رسخ مكانتها كأحد أهم مشغلي الفنادق في السوق المصرية والدولية.