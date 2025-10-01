يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا

اعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس، عن قائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين.

واختارت النقاد ثلاثه أفلام دفعة واحدة للمخرج يسري نصر الله، وهما باب الشمس ، جنينة الاسماك، وأحكي ياشهرزاد، وبذلك يكون هو المخرج الاكثر تواجدًا في القائمة بعدد الافلام، فيما تساوي بعد ذلك المخرج داود عبد السيد بفيلمين وهما، رسائل البحر، ومواطن ومخرج وحرامي، وهو الامز ذاته مع المخرج محمد خان، والذي اختير له عملين وهما في شقة مصر الجديدة وفتاة المصنع.

كما أنه اختار النقاد فيلمين ايضا للمخرج مروان حامد وهما عمارة يعقوبيان وابراهيم الابيض.

وقد جاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالي:

1. بحب السيما (2004)، للمخرج أسامة فوزي

2. رسائل البحر (2010)، للمخرج داود عبد السيد

3. مواطن ومخبر وحرامي (2001)، للمخرج داود عبد السيد

4. باب الشمس (2004)، للمخرج يسري نصر الله

5. في شقة مصر الجديدة (2007)، للمخرج محمد خان

6. سهر الليالي (2003)، للمخرج هاني خليفة

7. أحلى الأوقات (2004)، للمخرجة هالة خليل

8. ميكروفون (2010)، للمخرج أحمد عبد الله السيد

9. إبراهيم الأبيض (2009)، للمخرج مروان حامد

10. عمارة يعقوبيان (2006)، للمخرج مروان حامد

11. الساحر (2001)، للمخرج رضوان الكاشف

12. آخر أيام المدينة (2016)، للمخرج تامر السعيد

13. معالي الوزير (2003)، للمخرج سمير سيف

14. احكي يا شهرزاد (2009)، للمخرج يسري نصر الله

15. الخروج للنهار (2012)، للمخرجة هالة لطفي

16. الأبواب المغلقة (2001)، للمخرج عاطف حتاتة

17. ريش (2021)، للمخرج عمر الزهيري

18. جنينة الأسماك (2008)، للمخرج يسري نصر الله

19. البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (2025)، للمخرج خالد منصور

20. فتاة المصنع (2013)، للمخرج محمد خان

21. واحد صفر (2009)، للمخرجة كاملة أبو ذكري

22. أوقات فراغ (2006)، للمخرج محمد مصطفى

23. الجزيرة (2007)، للمخرج شريف عرفة

24. أبو زعبل 89 (2025)، للمخرج يسام مرتضى

25. هي فوضى (2007)، للمخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف