قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آخر الأوضاع بالقطاع| القافلة المصرية 107 تصل معبر رفح بغزة.. تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية ببداية 2026

قطاع غزة
قطاع غزة
محمود محسن

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيداً على جميع المستويات، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع أبسط الاحتياجات الإنسانية وتقييد دخول المساعدات، إضافة إلى أن المساعدات الحالية لا ترتقي إلى حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن التدمير الممنهج للبنية الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، وزيادة اعتماد السكان على المساعدات بشكل أساسي.

القافلة المصرية 107 تصل معبر رفح بقطاع غزة وسط عراقيل جزئية

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري والدولة المصرية دفعتا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن القافلة 107 لسلسلة قوافل "زاد العزة" إلى قطاع غزة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جزءاً كبيراً من الشاحنات، وخاصة تلك المحملة بالمساعدات الإيوائية مثل الخيام والبطانيات والمراتب، عادت إلى الساحة الأمامية للمعبر دون تفريغ محتوياتها، ويأتي ذلك في ظل تضرر أكثر من 90% من الخيام داخل القطاع نتيجة المنخفض الجوي الأخير، إضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 300000 وحدة سكنية كلياً وأكثر من 200000 جزئياً، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية.

وأوضح المراسل أن الشاحنات المرسلة من الجانب المصري تتوجه أولاً إلى منفذ "العوجة" للتدقيق والمراجعة، ثم إلى منفذ "كرم أبو سالم" لتفريغ المساعدات الإنسانية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً استمرار جهود الهلال الأحمر المصري لتسهيل وصول الدعم إلى المحتاجين في القطاع.

 

مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال دمر 90% من المنازل في غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المنخفضات الجوية كشفت عن حجم المأساة، حيث دُمرت نحو 85% إلى 90% من المساكن والمنشآت والبنية التحتية، وفقد أكثر من مليون ونصف فلسطيني منازلهم.

وأشار الشوا خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن حوالي 900,000 مواطن يعيشون في نحو 300,000 خيمة، بينما يبلغ الاحتياج الفعلي للخيام نحو 700,000 خيمة، ما يمثل حوالي 25% فقط من الحاجة، مؤكدا أن الخيام لم تعد حلاً مناسباً لأزمة الإيواء، خصوصاً بعد تضررها وغرقها جراء المنخفضات الجوية الأخيرة.

وأوضح الشوا أن الحاجة ماسة لإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات للتعامل مع واقع الإيواء في القطاع، في ظل سيطرة الاحتلال على حوالي 60% من مساحة غزة، كما لفت إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، حيث تصل نسبة النقص إلى نحو 54% من الأدوية المهمة، وبعض المخازن في وزارة الصحة والمنشآت الصحية وصلت مخزونات الأدوية فيها إلى الصفر.

تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع بداية عام 2026.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن اليوم الأول من عام 2026 شهد العديد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نادي الأسير والهيئات المعنية بشؤون الأسرى سجلت اعتقال نحو 50 فلسطيين من مختلف محافظات الضفة، أغلبهم أسرى محررون، بينهم عدد من رام الله.

وأشارت السلامين إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بإطلاق نار عند منطقة اللبان في نابلس، واستشهاد محمد راغمه البالغ من العمر 26 عاماً، الذي تم احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال، ليكون أول شهيد لهذا العام.

كما لفتت المراسلة إلى استمرار عمليات الهدم في مخيم نور شمس، حيث أصدر الاحتلال أوامر بهدم 25 منزلاً منذ العام الماضي، وما زالت هذه العمليات مستمرة حتى اللحظة.

وأوضحت أن مدينة نابلس شهدت اقتحاماً واسعاً منذ الساعة الرابعة فجراً، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عدداً كبيراً من الفلسطينيين، وقامت بتفجير منزل تابع لعائلة حسيبه في محيط المستشفى الوطني، واعتقلت والد صاحب المنزل ونجلَه.

وأكدت السلامين أن الانتهاكات ما زالت مستمرة بحق الفلسطينيين منذ بداية العام، مع استمرار عمليات الاعتقال والهدم ومصادرة الممتلكات.

قطاع غزة الأزمة الإنسانية معبر رفح الهلال الأحمر المصري المنظمات الأهلية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

جانب من الزيارة

نائب وزير الإسكان يتفقد مصنعاً لمنتجات تحلية مياه البحر في دمياط

جائزة التميز الحكومي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد