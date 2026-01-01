آخر الأوضاع بالقطاع| القافلة المصرية 107 تصل معبر رفح بغزة.. تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية ببداية 2026

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيداً على جميع المستويات، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع أبسط الاحتياجات الإنسانية وتقييد دخول المساعدات، إضافة إلى أن المساعدات الحالية لا ترتقي إلى حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن التدمير الممنهج للبنية الاقتصادية والاجتماعية في القطاع، وزيادة اعتماد السكان على المساعدات بشكل أساسي.

القافلة المصرية 107 تصل معبر رفح بقطاع غزة وسط عراقيل جزئية

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري والدولة المصرية دفعتا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن القافلة 107 لسلسلة قوافل "زاد العزة" إلى قطاع غزة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جزءاً كبيراً من الشاحنات، وخاصة تلك المحملة بالمساعدات الإيوائية مثل الخيام والبطانيات والمراتب، عادت إلى الساحة الأمامية للمعبر دون تفريغ محتوياتها، ويأتي ذلك في ظل تضرر أكثر من 90% من الخيام داخل القطاع نتيجة المنخفض الجوي الأخير، إضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 300000 وحدة سكنية كلياً وأكثر من 200000 جزئياً، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية.

وأوضح المراسل أن الشاحنات المرسلة من الجانب المصري تتوجه أولاً إلى منفذ "العوجة" للتدقيق والمراجعة، ثم إلى منفذ "كرم أبو سالم" لتفريغ المساعدات الإنسانية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً استمرار جهود الهلال الأحمر المصري لتسهيل وصول الدعم إلى المحتاجين في القطاع.

مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال دمر 90% من المنازل في غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المنخفضات الجوية كشفت عن حجم المأساة، حيث دُمرت نحو 85% إلى 90% من المساكن والمنشآت والبنية التحتية، وفقد أكثر من مليون ونصف فلسطيني منازلهم.

وأشار الشوا خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن حوالي 900,000 مواطن يعيشون في نحو 300,000 خيمة، بينما يبلغ الاحتياج الفعلي للخيام نحو 700,000 خيمة، ما يمثل حوالي 25% فقط من الحاجة، مؤكدا أن الخيام لم تعد حلاً مناسباً لأزمة الإيواء، خصوصاً بعد تضررها وغرقها جراء المنخفضات الجوية الأخيرة.

وأوضح الشوا أن الحاجة ماسة لإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات للتعامل مع واقع الإيواء في القطاع، في ظل سيطرة الاحتلال على حوالي 60% من مساحة غزة، كما لفت إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، حيث تصل نسبة النقص إلى نحو 54% من الأدوية المهمة، وبعض المخازن في وزارة الصحة والمنشآت الصحية وصلت مخزونات الأدوية فيها إلى الصفر.

تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع بداية عام 2026.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن اليوم الأول من عام 2026 شهد العديد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نادي الأسير والهيئات المعنية بشؤون الأسرى سجلت اعتقال نحو 50 فلسطيين من مختلف محافظات الضفة، أغلبهم أسرى محررون، بينهم عدد من رام الله.

وأشارت السلامين إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بإطلاق نار عند منطقة اللبان في نابلس، واستشهاد محمد راغمه البالغ من العمر 26 عاماً، الذي تم احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال، ليكون أول شهيد لهذا العام.

كما لفتت المراسلة إلى استمرار عمليات الهدم في مخيم نور شمس، حيث أصدر الاحتلال أوامر بهدم 25 منزلاً منذ العام الماضي، وما زالت هذه العمليات مستمرة حتى اللحظة.

وأوضحت أن مدينة نابلس شهدت اقتحاماً واسعاً منذ الساعة الرابعة فجراً، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عدداً كبيراً من الفلسطينيين، وقامت بتفجير منزل تابع لعائلة حسيبه في محيط المستشفى الوطني، واعتقلت والد صاحب المنزل ونجلَه.

وأكدت السلامين أن الانتهاكات ما زالت مستمرة بحق الفلسطينيين منذ بداية العام، مع استمرار عمليات الاعتقال والهدم ومصادرة الممتلكات.