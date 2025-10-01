مدبولي: البرلمان شريك أصيل في مواجهة التحديات وبناء دولة المؤسسات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تهنئته لأعضاء مجلس النواب بمناسبة انطلاق دورة الانعقاد السادس، مؤكدًا تقديره العميق لما قدموه خلال السنوات الخمس الماضية في ظل ظروف دقيقة وتحديات غير مسبوقة.

تشريعات وطنية ساهمت في تحقيق أولويات الدولة

أكد رئيس الوزراء أن البرلمان كان شريكًا فعالًا في إصدار تشريعات ساعدت على تنفيذ أولويات الدولة الوطنية، وساهمت في دعم ركائز الاستقرار والتنمية.

مصر ماضية بعزم.. والبرلمان أحد ركائز دولة المؤسسات

وشدد مدبولي على أن الدولة المصرية تسير بكل عزم على طريق ترسيخ دولة المؤسسات، مشيرًا إلى أن البرلمان يمثل ركيزة أساسية لهذا البناء من خلال دوره التشريعي والرقابي.