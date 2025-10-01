قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس نحرص على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا في القطاعات المستهدفة

محمد الغزاوى

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عدد من الشركات التركية الكبرى العاملة في قطاعات: (المنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعة الحافلات) استكمالًا لجولته الترويجية بتركيا التي يبحث خلالها استقطاب استثمارات تركية في القطاعات المستهدفة

و استهل تلك اللقاءات بلقاء نور الدين إروجلو- Nurettin Eroğlu، رئيس مجموعة إروجلو القابضة العالمية- EROGLU Global Holding، التي تعمل بشكلٍ رئيسي في قطاعات: الملابس الجاهزة والمنسوجات (الجينز والملابس القطنية)، والتجزئة والعلامات التجارية للأزياء؛ وتمتلك علامة تجارية تابعة لها، بأكثر من 600 متجر حول العالم، وخلال جولة ميدانية بمصانع الشركة في إسطنبول بتركيا، ناقش الجانبان تطورات الأعمال بمصنع الشركة الذي جرى افتتاحه مؤخرًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية؛ حيث أبدى مسؤولو الشركة اعتزازهم بالشراكة الناجحة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدين تطلعهم للتوسع داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة، للبناء على ما سبق من نجاحات، وتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية من منتجات الشركة المتنوعة.

وزار رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك  مقر شركة X-Eroglu؛ حيث التقى السيد/ أومت إروجلوUmmet Eroğlu وهى إحدى شركات عائلة إروجلو العريقة في اسطنبول والمالكه للعلامه التجارية كولينز Colin's الشهيرة بمنتجات الجينز والملابس الجاهزة، وبحث الجانبان مشروع الشركة الجارى تتفيذه بالقنطرة غرب، وكذلك التعاون المستقبلى لزيادة الاستثمارات والتوسعات فى المنطقة.

وتوجه وليد جمال الدين، الى مدينة بورصة، يرافقه السفير المصري لدى تركيا، ورئيس مكتب التمثيل التجاري؛ وذلك في زيارة ميدانية لمصانع شركة كارسان أوتوموتيف- KARSAN Automotive، وهي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد المركبات التجارية (ميني فان، وحافلات صغيرة، وشاحنات خفيفة) مع التركيز بشكل خاص على مركبات النقل العام الكهربائية (E-Mobility) والمركبات ذاتية القيادة، تنتج حافلات بأحجام مختلفة، تحت علامات تجارية مثل e-JEST وe-ATAK؛ 

و أكد وليد جمال الدين، خلال لقائه مسؤولي الشركة على هامش الزيارة، حرص الهيئة على توطين صناعة المركبات بأنواعها خاصةً الكهربائية، وذلك تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي والأسواق العربية والإفريقية، وكذلك التصدير للأسواق العالمية، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى تبني الهيئة في استراتيجيتها لسياسات الاستدامة ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن الهيئة قد نجحت بالفعل في توطين بعض الصناعات المكملة والمغذية لصناعة السيارات والمركبات، مثل صناعة الإطارات وغيرها، لافتًا إلى ما يمثله التكامل بين المناطق الصناعية والمواني من ميزة تنافسية محورية لهذه الصناعة؛ حيث تعاقدت الهيئة مع مشغلين عالميين بموانيها لإنشاء محطات دحرجة للسيارات (رورو) التي تساهم بفاعلية في تصدير المنتج النهائي للخارج.

واستمرارًا للجولات الميدانية بعدد من المصانع التركية بمدينة بورصة، تفقد رئيس اقتصادية قناة السويس مصانع شركة ييشيم جيد للمنسوجات- Yesim Tekstil/ JADE Textile)، التي تعد واحدة من أكبر مصنعي النسيج والملابس الجاهزة المتكاملة رأسيًا (Vertical Integrated) في تركيا، وتشمل أنشطتها: الغزل، الحياكة، الصباغة، الطباعة، الخياطة، وتصنيع الملابس الجاهزة مثل: (الملابس الرياضية والمنسوجات المنزلية)، كما تعتبر من كبار المصدرين الأتراك في قطاع الملابس، وشريك استراتيجي للعلامات التجارية الرائدة عالميًّا، وخلال لقائه مسؤولي الشركة على هامش الزيارة، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا في القطاعات المستهدفة، مؤكدًا أن ذلك لن يتم إلا عن طريق إقامة تجمعات صناعية متكاملة لكل قطاع رئيسي، مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن منطقة القنطرة غرب تشهد حاليًا تواجد فعلي لشركات في مجالات إكسسوارات الملابس، وحلول التغليف والتعبئة، والطباعة والتجهيز والصباغة، وغيرها من الصناعات التي تعد مكملة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بما يجعلها مركز تصنيع رائد عالميًّا في هذه الصناعة، مدعومًا بتوافر البنية التحتية والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك العمالة الفنية المدربة، فضلًا عن النفاذية الكاملة للأسواق العالمية من خلال 6 مواني متنوعة على البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة لاتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها الهيئة.

